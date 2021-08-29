https://ria.ru/20210829/makron-1747764843.html
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане - РИА Новости, 29.08.2021
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане в связи с вторжением США и последующим уходом войск из страны показала, что демократию извне навязать нельзя, заявил президент Франции... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T22:56
2021-08-29T22:56
2021-08-29T23:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане в связи с вторжением США и последующим уходом войск из страны показала, что демократию извне навязать нельзя, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В одном можно быть уверенным - демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане ", - сказал французский лидер в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос об Афганистане в свете вывода американских войск.Как подчеркнул Макрон, не нужно думать, что демократию можно создать "при помощи оружия" за несколько месяцев или лет.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210820/putin-1746587555.html
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в мире, афганистан, франция, эммануэль макрон
22:56 29.08.2021 (обновлено: 23:01 29.08.2021)
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане
Макрон: ситуация в Афганистане демонстрирует, что демократию нельзя навязать извне