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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/makron-1747764843.html
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане - РИА Новости, 29.08.2021
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане в связи с вторжением США и последующим уходом войск из страны показала, что демократию извне навязать нельзя, заявил президент Франции... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T22:56
2021-08-29T23:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане в связи с вторжением США и последующим уходом войск из страны показала, что демократию извне навязать нельзя, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."В одном можно быть уверенным - демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане ", - сказал французский лидер в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос об Афганистане в свете вывода американских войск.Как подчеркнул Макрон, не нужно думать, что демократию можно создать "при помощи оружия" за несколько месяцев или лет.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, франция, эммануэль макрон
22:56 29.08.2021 (обновлено: 23:01 29.08.2021)
 
Макрон рассказал, какой урок политики извлекли из ситуации в Афганистане

Макрон: ситуация в Афганистане демонстрирует, что демократию нельзя навязать извне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане в связи с вторжением США и последующим уходом войск из страны показала, что демократию извне навязать нельзя, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В одном можно быть уверенным - демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане ", - сказал французский лидер в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос об Афганистане в свете вывода американских войск.
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 17:33Захват власти в Афганистане талибами
Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам
Как подчеркнул Макрон, не нужно думать, что демократию можно создать "при помощи оружия" за несколько месяцев или лет.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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