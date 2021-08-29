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В России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 29.08.2021

В России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждено 797 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 181 637, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:04

2021-08-29T12:04

2021-08-29T12:04

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. . За сутки в РФ подтверждено 797 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 181 637, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 797 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 181 637 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 52 смерти, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 35.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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