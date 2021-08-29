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В России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 29.08.2021
В России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждено 797 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 181 637, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:04
2021-08-29T12:04
2021-08-29T12:04
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. . За сутки в РФ подтверждено 797 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 181 637, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 797 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 181 637 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 52 смерти, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 35.
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В России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки умерло 797 пациентов с коронавирусом