Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747719101.html
В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19
В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1444, в Санкт-Петербурге - 1318, в Подмосковье - 914, сообщили журналистам... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:01
2021-08-29T12:01
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1444, в Санкт-Петербурге - 1318, в Подмосковье - 914, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1444, 2. Санкт-Петербург - 1318, 3. Московская область - 914", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 25, в Чукотском автономном округе - 14, Ненецком автономном округе - 13.
https://ria.ru/20210827/doklad-1747608608.html
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a95effd3305ff4f248b349f9c5226ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус в россии
12:01 29.08.2021
 
В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 1444 случая COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1444, в Санкт-Петербурге - 1318, в Подмосковье - 914, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1444, 2. Санкт-Петербург - 1318, 3. Московская область - 914", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 25, в Чукотском автономном округе - 14, Ненецком автономном округе - 13.
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 22:50Распространение коронавируса
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния