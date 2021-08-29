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В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19
В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1444, в Санкт-Петербурге - 1318, в Подмосковье - 914, сообщили журналистам... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:01
2021-08-29T12:01
2021-08-29T12:01
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1444, в Санкт-Петербурге - 1318, в Подмосковье - 914, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1444, 2. Санкт-Петербург - 1318, 3. Московская область - 914", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 25, в Чукотском автономном округе - 14, Ненецком автономном округе - 13.
https://ria.ru/20210827/doklad-1747608608.html
магаданская область
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус в россии
В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 1444 случая COVID-19