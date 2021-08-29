https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747719101.html

В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19

В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021

В Москве выявили 1444 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1444, в Санкт-Петербурге - 1318, в Подмосковье - 914, сообщили журналистам... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:01

2021-08-29T12:01

2021-08-29T12:01

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1444, в Санкт-Петербурге - 1318, в Подмосковье - 914, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1444, 2. Санкт-Петербург - 1318, 3. Московская область - 914", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 25, в Чукотском автономном округе - 14, Ненецком автономном округе - 13.

https://ria.ru/20210827/doklad-1747608608.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус в россии