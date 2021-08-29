https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html

В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности

В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности - РИА Новости, 29.08.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности

У младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза, рассказала РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T07:24

2021-08-29T07:24

2021-08-29T09:43

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

наталья пшеничная

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. У младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода.Она уточнила, что в этом случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.Кроме того, по словам специалиста, в некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды."У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно", — сказала собеседница агентства, добавив, что в случае тяжелого течения заболевания у беременной женщины плод также испытывает гипоксию и это может оказать влияние на развитие ребенка.Перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса, подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20210828/vaktsinatsiya-1747671477.html

https://ria.ru/20210827/tromb-1747533770.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, наталья пшеничная