https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html
В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности
В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности - РИА Новости, 29.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности
У младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза, рассказала РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T07:24
2021-08-29T07:24
2021-08-29T09:43
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
наталья пшеничная
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. У младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода.Она уточнила, что в этом случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.Кроме того, по словам специалиста, в некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды."У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно", — сказала собеседница агентства, добавив, что в случае тяжелого течения заболевания у беременной женщины плод также испытывает гипоксию и это может оказать влияние на развитие ребенка.Перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса, подчеркнула Пшеничная.
https://ria.ru/20210828/vaktsinatsiya-1747671477.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, наталья пшеничная
07:24 29.08.2021 (обновлено: 09:43 29.08.2021)
В Роспотребнадзоре рассказали о последствии COVID-19 при беременности
Роспотребнадзор: COVID-19 у беременной женщины привел к пороку глаза у ее ребенка
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
У младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
.
Она отметила, что появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода.
"Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности", — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что в этом случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.
Кроме того, по словам специалиста, в некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды.
"У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно", — сказала собеседница агентства, добавив, что в случае тяжелого течения заболевания у беременной женщины плод также испытывает гипоксию и это может оказать влияние на развитие ребенка.
Перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса, подчеркнула Пшеничная.