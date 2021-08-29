https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

Россия готовится к изменению климата

Россия готовится к изменению климата - РИА Новости, 29.08.2021

Россия готовится к изменению климата

По сумме различных причин Россия уже вовлекается в инициативы Евросоюза по декарбонизации, то есть снижению выбросов углекислого газа, энергетики и... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:00

2021-08-29T08:00

2021-08-29T08:01

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По сумме различных причин Россия уже вовлекается в инициативы Евросоюза по декарбонизации, то есть снижению выбросов углекислого газа, энергетики и промышленности. А значит, тематика глобального потепления (трансформировавшаяся в последние годы в "изменение климата") в той или иной степени начинает затрагивать каждого из нас, вне зависимости от отношения к происходящему и даже реальности текущих климатических изменений.Если же принять глобальное потепление за аксиому, то мы в любом случае не попадаем в список стран с наибольшими рисками при происходящих процессах. Но и для нашей страны в них есть не только плюсы, но и вполне ощутимые минусы. Очевидные плюсы — увеличение числа регионов для эффективной сельскохозяйственной деятельности и возможность более активного использования Северного морского пути. Очевидный и основной минус — риски, связанные с работами в районах вечной мерзлоты. Это особенно важно с учетом того, что на такие районы приходится основная доля добычи и транспортировки нефти, газа, других полезных ископаемых.К примеру, напомним, что новый строящийся завод по сжижению газа "Арктик СПГ — 2" будет располагаться не на суше, а рядом с берегом на так называемых основаниях гравитационного типа. Это не совсем плавучий завод СПГ, но подход близкий. Помимо того что такой вариант оказывается дешевле, можно предполагать, что он снимает и часть рисков в случае потепления в регионе в будущем. Возможные аргументы в пользу изменения климата мы видим и сейчас: растущее число пожаров, неожиданных ливней.При этом общественное мнение по-прежнему настроено к проблематике изменения климата скептически. Согласно недавнему опросу, отрицает глобальное потепление около четверти населения, еще примерно столько же затрудняется сформулировать свое мнение. Конечно, в подобных опросах велики разбросы — все зависит от формулировок, выборки. По данным прошлогоднего исследования ВЦИОМ, подавляющая часть респондентов считала влияние изменения климата несущественным для своей семьи и уж точно не была готова доплачивать за альтернативные источники энергии.Простое объяснение антропогенного изменения климата широко известно — это так называемый парниковый эффект, когда более высокая концентрация углекислого газа и других парниковых газов приводит к повышению температуры в нижних слоях атмосферы.Но климатические процессы слишком сложны, чтобы все объяснить одним качественным эффектом без оценки количественного влияния. Поэтому даже сторонники теории антропогенного влияния на климат признают: самостоятельно разобраться во всех хитросплетениях невозможно (или же придется на это потратить несколько лет), необходимо довериться ученым. При этом 97-99 процентов ученых не сомневаются в антропогенном характере происходящих изменений.Откуда возникает недоверие к практически однозначным выводам научного сообщества, тоже понятно. Зеленая повестка имеет полную политическую поддержку на Западе (можно вспомнить Нобелевскую премию мира за 2007 год), одновременно насаждается соответствующее общественное мнение.В этих обстоятельствах, разумеется, возникают сомнения в объективности всего представленного пласта исследований.Ведь научная деятельность не избавлена от механизмов, которые могут приводить к искажениям научного процесса. Даже на стадии публикации исследования редактор журнала, принимающий решение, всегда может найти причину для отказа. Можем ли быть уверены, что все статьи — качественные, но отражающие "немодные" аспекты проблемы, — были опубликованы? И все ли научные работники готовы стать маргиналами, если придется защищать ставшую неудобной точку зрения?Вышесказанное, конечно, не означает, что идея антропогенного влияния на климат не имеет под собой оснований. И в любом случае речь идет о вероятностях. В недавней работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая еще раз подтверждает все выводы об антропогенном влиянии, тем не менее используются выражения "вероятно" и "очень вероятно", соответствующие численным диапазонам вероятностей. Тут важно отметить, что в рамках этой работы лишь обобщаются накопленные научные статьи по теме, а не ведутся независимые исследования.Но быстрая политизация климатической тематики в результате заложила под все исследования мину, которая еще долго будет причиной большого количества сомневающихся.Так или иначе, маховик глобальной декарбонизации уже запущен, и трудно представить, что его сможет остановить. Пусть в меньшей степени, чем в Европе, но шаги по декарбонизации принимаются и в США, и даже в развивающейся Азии.В результате эта тематика затронет каждого из нас. Здесь и личное так называемое ответственное потребление, когда разумная экономия тех или иных товаров способна снизить энергозатраты на производство. Не говоря уже об экономном использовании электричества или тепловой энергии, отказе от личного автомобиля.В значительно большей степени все это касается работников энергетического сектора и промышленности с высоким уровнем энергопотребления. Всем им придется в производственной деятельности сталкиваться с шагами по декарбонизации своих предприятий.Можно только позавидовать тем людям, которые искренне уверены в антропогенном влиянии на климат и, главное, эффективности предлагаемых решений, а значит, чувствуют свою сопричастность чему-то важному. Но обсуждаемые выше обстоятельства привели к тому, что от значительной части общества следует ожидать формального отношения к происходящему.Наконец, если говорить об экономике страны, то это, во-первых, будущий трансграничный углеродный налог на экспорт российской продукции с высоким углеродным следом. Пока суммы и список облагаемых товаров относительно невелики, но они будут с годами увеличиваться.Во-вторых — многие компании, в том числе и российские, начинают инвестиции в декарбонизацию даже в отраслях, не подпадающих под действие налога, — опять-таки с расчетом на то, что с годами объем продуктов, оказывающихся в фокусе дополнительных налогов при торговле с ЕС, будет расширен.В-третьих, появляются экологические рейтинги компаний, а условия их долгового финансирования будут зависеть от предпринимаемых усилий по декарбонизации. Предельно эта ситуация выражается в сюжете, когда некоторые западные банки в принципе решили не кредитовать угольный сектор. Повторимся, пока здесь все только начинается, но с каждым годом будет все больше касаться и нашей промышленности, и прочей хозяйственной деятельности.На этом фоне остается самый главный риск — если значимого снижения выбросов углекислого газа достичь не удастся или уменьшение антропогенного воздействия на климат по тем или иным причинам не замедлит процессы глобальных климатических изменений. Это означает, что огромные усилия, финансирование и, главное, время, которые сейчас тратятся на борьбу с эмиссией углекислого газа, нужно было сразу перенаправлять на борьбу с последствиями этих климатических изменений.

https://ria.ru/20210820/klimat-1746482482.html

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

https://ria.ru/20210317/ugroza-1601725908.html

https://ria.ru/20200628/1573591413.html

https://ria.ru/20210813/vodorod-1745574465.html

https://ria.ru/20210614/klimat-1736912378.html

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Александр Собко https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

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Александр Собко https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

авторы, колумнисты - авторы, климат, глобальное потепление, погода, россия