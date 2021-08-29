https://ria.ru/20210829/kitay-1747751925.html

МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19

МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021

МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T19:22

2021-08-29T19:22

2021-08-29T21:35

распространение коронавируса

в мире

сша

китай

джо байден

мид кнр

ван и (политик)

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f6ff70050ea96c39813f3deb0608ad1.jpg

ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о происхождении коронавируса.Пекин призвал Вашингтон прекратить политизировать этот вопрос, так как такой подход — это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией".Чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения", заключил Ван И.Нацразведка США в минувшую пятницу опубликовала незасекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса. Спецслужбы согласились в том, что эта инфекция не создавалась в качестве биологического оружия.При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению.В качестве возможных версий рассматриваются естественный контакт с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.В свою очередь, Байден заявил, что Пекин не стремится к открытости в этом вопросе, и пообещал, что "не успокоится", пока не добьется ответов.

https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738846495.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, джо байден, мид кнр, ван и (политик), энтони блинкен, коронавирус covid-19