https://ria.ru/20210829/kitay-1747751925.html
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T19:22
2021-08-29T19:22
2021-08-29T21:35
распространение коронавируса
в мире
сша
китай
джо байден
мид кнр
ван и (политик)
энтони блинкен
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ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о происхождении коронавируса.Пекин призвал Вашингтон прекратить политизировать этот вопрос, так как такой подход — это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией".Чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения", заключил Ван И.Нацразведка США в минувшую пятницу опубликовала незасекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса. Спецслужбы согласились в том, что эта инфекция не создавалась в качестве биологического оружия.При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению.В качестве возможных версий рассматриваются естественный контакт с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.В свою очередь, Байден заявил, что Пекин не стремится к открытости в этом вопросе, и пообещал, что "не успокоится", пока не добьется ответов.
https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html
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в мире, сша, китай, джо байден, мид кнр, ван и (политик), энтони блинкен, коронавирус covid-19
19:22 29.08.2021 (обновлено: 21:35 29.08.2021)
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19
МИД Китая выразил протест госсекретарю США из-за доклада о происхождении COVID-19