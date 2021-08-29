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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210829/kitay-1747751925.html
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T19:22
2021-08-29T21:35
распространение коронавируса
в мире
сша
китай
джо байден
мид кнр
ван и (политик)
энтони блинкен
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ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о происхождении коронавируса.Пекин призвал Вашингтон прекратить политизировать этот вопрос, так как такой подход — это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией".Чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения", заключил Ван И.Нацразведка США в минувшую пятницу опубликовала незасекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса. Спецслужбы согласились в том, что эта инфекция не создавалась в качестве биологического оружия.При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению.В качестве возможных версий рассматриваются естественный контакт с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.В свою очередь, Байден заявил, что Пекин не стремится к открытости в этом вопросе, и пообещал, что "не успокоится", пока не добьется ответов.
https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html
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в мире, сша, китай, джо байден, мид кнр, ван и (политик), энтони блинкен, коронавирус covid-19
19:22 29.08.2021 (обновлено: 21:35 29.08.2021)
 
МИД Китая выразил протест США из-за доклада о происхождении COVID-19

МИД Китая выразил протест госсекретарю США из-за доклада о происхождении COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном выразил протест по поводу доклада американской разведки о происхождении коронавируса.

"Китай выражает решительный протест в связи с недавней публикацией состряпанного американскими спецслужбами так называемого отчета о расследовании происхождения коронавируса", — цитирует главу МИД КНР официальный сайт ведомства.

Пекин призвал Вашингтон прекратить политизировать этот вопрос, так как такой подход — это "багаж, оставленный в наследство прошлой американской администрацией".
Чем раньше США откажутся от него, "тем раньше выйдут из тупикового положения", заключил Ван И.
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При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению.
В качестве возможных версий рассматриваются естественный контакт с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.
В свою очередь, Байден заявил, что Пекин не стремится к открытости в этом вопросе, и пообещал, что "не успокоится", пока не добьется ответов.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАКитайДжо БайденМИД КНРВан И (политик)Энтони БлинкенКоронавирус COVID-19
 
 
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