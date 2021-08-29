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Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в ВОВ

Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в ВОВ - РИА Новости, 29.08.2021

Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в ВОВ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T13:54

2021-08-29T13:54

2021-08-29T17:42

происшествия

орловская область

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

без срока давности

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.Поводом для этого стали документы, рассекреченные орловским управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности". В них, в частности, называются имена карателей, руководивших казнями мирных жителей Орловщины в 1941-1943 годах. Многие из них — выходцы с Украины, служившие в отряде "Украинская компания", который зверствовал в Знаменском районе. Там нацисты и их пособники убили 170 человек, в том числе младенцев, женщин и стариков.Ранее Следственный комитет уже возбуждал дела по фактам преступлений гитлеровцев на оккупированной территории Советского Союза. В октябре прошлого года российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства, совершенные нацистами в Новгородской области — там в 1942-1943 годах у деревни Жестяная Горка казнили более двух с половиной тысяч человек. На днях аналогичное решение вынес Псковский областной суд — речь шла о массовом уничтожении мирных жителей и военнослужащих в районе деревень Моглино и Глоты.

орловская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орловская область, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), без срока давности, россия