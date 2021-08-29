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Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в ВОВ
Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в ВОВ - РИА Новости, 29.08.2021
Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в ВОВ
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T13:54
2021-08-29T17:42
происшествия
орловская область
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
без срока давности
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.Поводом для этого стали документы, рассекреченные орловским управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности". В них, в частности, называются имена карателей, руководивших казнями мирных жителей Орловщины в 1941-1943 годах. Многие из них — выходцы с Украины, служившие в отряде "Украинская компания", который зверствовал в Знаменском районе. Там нацисты и их пособники убили 170 человек, в том числе младенцев, женщин и стариков.Ранее Следственный комитет уже возбуждал дела по фактам преступлений гитлеровцев на оккупированной территории Советского Союза. В октябре прошлого года российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства, совершенные нацистами в Новгородской области — там в 1942-1943 годах у деревни Жестяная Горка казнили более двух с половиной тысяч человек. На днях аналогичное решение вынес Псковский областной суд — речь шла о массовом уничтожении мирных жителей и военнослужащих в районе деревень Моглино и Глоты.
орловская область
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происшествия, орловская область, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), без срока давности, россия
13:54 29.08.2021 (обновлено: 17:42 29.08.2021)
 
Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в ВОВ

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей в годы войны

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
Поводом для этого стали документы, рассекреченные орловским управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности". В них, в частности, называются имена карателей, руководивших казнями мирных жителей Орловщины в 1941-1943 годах. Многие из них — выходцы с Украины, служившие в отряде "Украинская компания", который зверствовал в Знаменском районе. Там нацисты и их пособники убили 170 человек, в том числе младенцев, женщин и стариков.
Ранее Следственный комитет уже возбуждал дела по фактам преступлений гитлеровцев на оккупированной территории Советского Союза. В октябре прошлого года российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства, совершенные нацистами в Новгородской области — там в 1942-1943 годах у деревни Жестяная Горка казнили более двух с половиной тысяч человек.
На днях аналогичное решение вынес Псковский областной суд — речь шла о массовом уничтожении мирных жителей и военнослужащих в районе деревень Моглино и Глоты.
 
ПроисшествияОрловская областьАлександр БастрыкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Без срока давностиРоссия
 
 
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