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Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14 - РИА Новости, 29.08.2021
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14
Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:04
2021-08-29T18:30
в мире
казахстан
жамбылская область
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АЛМА-АТА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 13 человек и поисках трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура."Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.
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в мире, казахстан, жамбылская область
18:04 29.08.2021 (обновлено: 18:30 29.08.2021)
 
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14

МЧС: число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14

© Фото : Министерство обороны Республики КазахстанНа месте возгорания на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, Казахстан
На месте возгорания на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, Казахстан - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Министерство обороны Республики Казахстан
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АЛМА-АТА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 13 человек и поисках трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ситуация около воинской части в Казахстане, где произошел взрыв боеприпасов - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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В миреКазахстанЖамбылская область
 
 
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