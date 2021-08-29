https://ria.ru/20210829/kazakhstan-1747746584.html

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14 - РИА Новости, 29.08.2021

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 14

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T18:04

2021-08-29T18:04

2021-08-29T18:30

в мире

казахстан

жамбылская область

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АЛМА-АТА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 13 человек и поисках трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура."Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html

казахстан

жамбылская область

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в мире, казахстан, жамбылская область