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Американские военные объяснили причину ракетного удара по Кабулу
Американские военные объяснили причину ракетного удара по Кабулу - РИА Новости, 29.08.2021
Американские военные объяснили причину ракетного удара по Кабулу
Американские военные подтвердили, что нанесли авиаудар в районе аэропорта афганской столицы. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T17:47
2021-08-29T17:47
2021-08-29T19:21
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские военные подтвердили, что нанесли авиаудар в районе аэропорта афганской столицы.В Пентагоне подчеркнули, что "значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки".Там добавили, что данных о жертвах среди мирных жителей пока нет, но ведомство продолжает изучать ситуацию.При этом, как сообщил телеканал Ariana News, в результате авиаудара погибли шесть человек, включая четырех детей. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник, предположительно связанный с ИГ*, взорвал бомбу на одном из КПП аэропорта. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев. За этим последовал ответный авиаудар, уничтоживший двух главарей террористов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Последствия авиаудара по автомобилю в Кабуле
Военные США подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, представлявшему непосредственную угрозу аэропорту, цель связана с ИГ (запрещена в РФ). Шесть человек, включая 4 детей, погибли, сообщило афганское ТВ со ссылкой на очевидцев.
2021-08-29T17:47
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в мире, сша, афганистан
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские военные подтвердили, что нанесли авиаудар в районе аэропорта афганской столицы.
"Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ — Вилаят Хорасан"* международному аэропорту имени Хамида Карзая", — сообщило Центральное командование США.
В Пентагоне
подчеркнули, что "значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки".
Там добавили, что данных о жертвах среди мирных жителей пока нет, но ведомство продолжает изучать ситуацию.
При этом, как сообщил телеканал Ariana News, в результате авиаудара погибли шесть человек, включая четырех детей. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.
Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.
Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.
В четверг террорист-смертник, предположительно связанный с ИГ*, взорвал бомбу на одном из КПП аэропорта. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев. За этим последовал ответный авиаудар, уничтоживший двух главарей террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.