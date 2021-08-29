https://ria.ru/20210829/kabul-1747745458.html

Американские военные объяснили причину ракетного удара по Кабулу

Американские военные объяснили причину ракетного удара по Кабулу - РИА Новости, 29.08.2021

Американские военные объяснили причину ракетного удара по Кабулу

Американские военные подтвердили, что нанесли авиаудар в районе аэропорта афганской столицы. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T17:47

2021-08-29T17:47

2021-08-29T19:21

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские военные подтвердили, что нанесли авиаудар в районе аэропорта афганской столицы.В Пентагоне подчеркнули, что "значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки".Там добавили, что данных о жертвах среди мирных жителей пока нет, но ведомство продолжает изучать ситуацию.При этом, как сообщил телеканал Ariana News, в результате авиаудара погибли шесть человек, включая четырех детей. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое Министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник, предположительно связанный с ИГ*, взорвал бомбу на одном из КПП аэропорта. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев. За этим последовал ответный авиаудар, уничтоживший двух главарей террористов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Последствия авиаудара по автомобилю в Кабуле Военные США подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, представлявшему непосредственную угрозу аэропорту, цель связана с ИГ (запрещена в РФ). Шесть человек, включая 4 детей, погибли, сообщило афганское ТВ со ссылкой на очевидцев. 2021-08-29T17:47 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, афганистан