03:43 29.08.2021 (обновлено: 04:02 29.08.2021)
США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "угрозы"
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканские военные в аэропорту Кабула
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".
"Ввиду конкретной и заслуживающей доверия угрозы, все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта", - говорится в заявлении дипмиссии.
В четверг террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на одном из пропускных пунктов аэропорта, убив 13 американских военных и до 200 афганцев. Президент США Джо Байден накануне объявил о высокой вероятности новых нападений на аэропорт в ближайшие 24-36 часов.
Через аэропорт Кабула, контролируемый войсками США, идет эвакуация тысяч американцев, граждан третьих стран и афганцев из групп риска.