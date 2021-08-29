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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/kabul-1747702489.html
США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула - РИА Новости, 29.08.2021
США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
Посольство США в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине "конкретной и заслуживающей доверия... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T03:43
2021-08-29T04:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".В четверг террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на одном из пропускных пунктов аэропорта, убив 13 американских военных и до 200 афганцев. Президент США Джо Байден накануне объявил о высокой вероятности новых нападений на аэропорт в ближайшие 24-36 часов.Через аэропорт Кабула, контролируемый войсками США, идет эвакуация тысяч американцев, граждан третьих стран и афганцев из групп риска.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
03:43 29.08.2021 (обновлено: 04:02 29.08.2021)
 
США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Посольство США призвало американцев покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "угрозы"

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".
"Ввиду конкретной и заслуживающей доверия угрозы, все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта", - говорится в заявлении дипмиссии.
В четверг террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на одном из пропускных пунктов аэропорта, убив 13 американских военных и до 200 афганцев. Президент США Джо Байден накануне объявил о высокой вероятности новых нападений на аэропорт в ближайшие 24-36 часов.
Через аэропорт Кабула, контролируемый войсками США, идет эвакуация тысяч американцев, граждан третьих стран и афганцев из групп риска.
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