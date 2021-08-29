https://ria.ru/20210829/kabul-1747702489.html

США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула - РИА Новости, 29.08.2021

США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Посольство США в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине "конкретной и заслуживающей доверия... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T03:43

2021-08-29T03:43

2021-08-29T04:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Посольство США в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".В четверг террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на одном из пропускных пунктов аэропорта, убив 13 американских военных и до 200 афганцев. Президент США Джо Байден накануне объявил о высокой вероятности новых нападений на аэропорт в ближайшие 24-36 часов.Через аэропорт Кабула, контролируемый войсками США, идет эвакуация тысяч американцев, граждан третьих стран и афганцев из групп риска.

https://ria.ru/20210829/kabul-1747701491.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан