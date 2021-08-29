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Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН - РИА Новости, 29.08.2021
Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана Кабуле для защиты... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T01:49
2021-08-29T01:49
2021-08-29T01:52
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана Кабуле для защиты гуманитарных операций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на интервью французского президента газете Journal du Dimanche.Ранее источник в ООН заявил РИА Новости, что генсек ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться с постпредами постоянных членов СБ ООН (России, США, Великобритании, Франции, Китая) по ситуации в Афганистане в понедельник, 30 августа.По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью "установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, оон, талибан, афганистан, франция, великобритания, совет безопасности оон, эммануэль макрон, антониу гутерреш
01:49 29.08.2021 (обновлено: 01:52 29.08.2021)
Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
Президент Макрон: Париж и Лондон предложат в ООН создать зону безопасности в Кабуле