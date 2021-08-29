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Международный день действий против ядерных испытаний

Международный день действий против ядерных испытаний - РИА Новости, 29.08.2021

Международный день действий против ядерных испытаний

Международный день действий против ядерных испытаний, отмечаемый 29 августа, утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 2009 года. Проект... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T06:50

2021-08-29T06:50

2021-08-29T06:50

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Международный день действий против ядерных испытаний, отмечаемый 29 августа, утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 2009 года. Проект резолюции по этому вопросу был предложен Казахстаном. 29 августа 1991 года указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон, что послужило началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Семипалатинский ядерный полигон был создан в 1949 году специально для проведения испытаний первого советского ядерного устройства. Он стал вторым крупнейшим ядерным полигоном на Земле и четвертым ядерным арсеналом в мире. Первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе было проведено 29 августа 1949 года. 12 августа 1953 года на полигоне была испытана водородная бомба РДС-6с. 22 ноября 1955 года – проведено испытание термоядерной бомбы РДС-37. С 1949 года по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено 456 ядерных испытаний (116 атмосферных и 340 подземных). Количество подземных испытаний резко возросло после вступления в силу договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Документ был подписан СССР, США и Великобританией в 1963 году. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на полигоне, в 2,5 тысячи раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В результате проведенных испытаний ядерного оружия в регионе от радиоактивного загрязнения пострадали более 1,5 миллиона человек. Вскоре после провозглашения Казахстана независимым государством, президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии полигона. В 1994 году все имевшееся на территории полигона ядерное оружие было выведено. В 1995 году уничтожили последний ядерный заряд, хранившийся на полигоне, а в 2000 году уничтожили последнюю штольню для ядерных испытаний. История ядерных испытаний – это история страданий. Со времени начала в середине XX века испытаний ядерного оружия (первые состоялись в 1945 году) их было проведено около двух тысяч. Жертвами ядерных испытаний становились зачастую люди из самых уязвимых групп населения. Разрушительные последствия ядерных испытаний выходят за пределы национальных границ и включают воздействие на окружающую среду, здоровье, продовольственную безопасность и экономическое развитие.Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года.К настоящему времени Договор подписали 185 государства и 170 – его ратифицировали.Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в Приложении 2 к Договору. Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая три государства, обладающие ядерным оружием: Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран Договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.Несмотря на то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу, почти все ядерные государства (будь то признанные таковыми в соответствии с ДНЯО или же входящие в клуб "неофициальных" ядерных держав) ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания. Россия и США ввели такой мораторий в 1992 году. Последняя страна, объявившая о моратории, – КНДР (2018). Единственное из государств, обладающих ядерным оружием и официально не объявившее о таком моратории, – Израиль, поскольку Тель-Авив до сих пор официально не признает наличие у него данного вида оружия.В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 2 декабря 2009 года, отмечается, что главной целью международного дня действий против ядерных испытаний являются просвещение и информирование людей о последствиях испытательных ядерных взрывов и необходимости их прекращения.Впервые Международный день действий против ядерных испытаний был проведен в 2010 году. Ежегодно во всем мире в этот день проводятся согласованные мероприятия, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, лекции в академических институтах, информационные передачи и другие события.В 2016 году указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была учреждена "Премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность". Она присуждается один раз в два года (каждый нечетный год), в день закрытия Семипалатинского ядерного полигона – 29 августа. В 2019 году ее лауреатами стали Юкио Амано (посмертно), бывший генеральный директор МАГАТЭ, и Лассине Зербо, исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.В 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН был также учрежден Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ядерное оружие, новости - ядерные технологии, ядерная война