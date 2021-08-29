https://ria.ru/20210829/ida-1747765308.html

Смелый поступок журналиста в прямом эфире возмутил зрителей

Смелый поступок журналиста в прямом эфире возмутил зрителей - РИА Новости, 29.08.2021

Смелый поступок журналиста в прямом эфире возмутил зрителей

Синоптик и телеведущий телеканала NBC Аль Рокер оказался буквально в эпицентре бури во время репортажа об урагане "Ида". Полная запись эфира с ним опубликована... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T23:10

2021-08-29T23:10

2021-08-29T23:10

в мире

сша

новый орлеан

луизиана

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Синоптик и телеведущий телеканала NBC Аль Рокер оказался буквально в эпицентре бури во время репортажа об урагане "Ида". Полная запись эфира с ним опубликована в Twitter-аккаунте телепередачи "Meet the Press", выходящей на телеканале NBC.Как сообщается, метеоролог приехал в Новый Орлеан, чтобы сделать репортаж. На кадрах видно, что в момент съемки ненастье уже подступило к побережью. Ведущий едва устоял на ногах. В течение всего репортажа он противостоял порывам ветра и обрушивающимся на него волнам."Этот мощный ураган создаст настоящий хаос", — сказал он в эфире.Запись в Twitter на данный момент собрала несколько тысяч лайков и сотню комментариев.Зрители испугались за репортера. Во время просмотра многим показалось, что Рокера смоет волной в океан. Кто-то даже обвинил телеканал в неоправданном риске жизнью человека ради удачного кадра. При этом нашлись и те, кто позавидовал синоптику, так как он смог "прочувствовать всю мощь природы".Ураган "Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что он уже обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон. При этом отмечается, что ураган усилился до четвертой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба".

https://ria.ru/20210829/kosmos-1747733065.html

https://ria.ru/20210828/uragan-1747641783.html

сша

новый орлеан

луизиана

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в мире, сша, новый орлеан, луизиана