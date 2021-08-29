Смелый поступок журналиста в прямом эфире возмутил зрителей
Телеведущий телеканала NBC Аль Рокер оказался в центре урагана "Ида" во время репортажа
© AP Photo / Gerald HerbertМужчина фотографирует высокие волны на берегу озера Пончартрейн во время приближения урагана Ида
© AP Photo / Gerald Herbert
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Синоптик и телеведущий телеканала NBC Аль Рокер оказался буквально в эпицентре бури во время репортажа об урагане "Ида". Полная запись эфира с ним опубликована в Twitter-аккаунте телепередачи "Meet the Press", выходящей на телеканале NBC.
Как сообщается, метеоролог приехал в Новый Орлеан, чтобы сделать репортаж. На кадрах видно, что в момент съемки ненастье уже подступило к побережью. Ведущий едва устоял на ногах. В течение всего репортажа он противостоял порывам ветра и обрушивающимся на него волнам.
WATCH: @alroker pummeled by waves as Hurricane Ida targets New Orleans pic.twitter.com/Fe6LlgmUJp— Meet the Press (@MeetThePress) August 29, 2021
"Этот мощный ураган создаст настоящий хаос", — сказал он в эфире.
Запись в Twitter на данный момент собрала несколько тысяч лайков и сотню комментариев.
Зрители испугались за репортера. Во время просмотра многим показалось, что Рокера смоет волной в океан. Кто-то даже обвинил телеканал в неоправданном риске жизнью человека ради удачного кадра. При этом нашлись и те, кто позавидовал синоптику, так как он смог "прочувствовать всю мощь природы".
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