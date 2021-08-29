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В Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном
В Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 29.08.2021
В Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:29
2021-08-29T10:29
2021-08-29T12:40
в мире
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азербайджан
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ЕРЕВАН, 29 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном.По данным ведомства, минувшей ночью, примерно в 00:20, азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в Гегаркуникской области.В ведомстве добавили, что в 02:25 к азербайджанским позициям подъехала машина скорой помощи, после чего армянские военные прекратили огонь, "позволив противнику эвакуировать раненых"."С армянской стороны пострадавших нет", — заявили в Минобороны.Комментариями Баку РИА Новости пока не располагает.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
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в мире, армения, азербайджан
10:29 29.08.2021 (обновлено: 12:40 29.08.2021)
В Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном в ночь на воскресенье
ЕРЕВАН, 29 авг — РИА Новости.
Министерство обороны Армении
заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном
.
По данным ведомства, минувшей ночью, примерно в 00:20, азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в Гегаркуникской области.
"В результате ответных действий армянской стороны началась интенсивная перестрелка, которая длилась около двух часов", — говорится в сообщении
.
В ведомстве добавили, что в 02:25 к азербайджанским позициям подъехала машина скорой помощи, после чего армянские военные прекратили огонь, "позволив противнику эвакуировать раненых".
"С армянской стороны пострадавших нет", — заявили в Минобороны.
Комментариями Баку РИА Новости пока не располагает.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку
и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха
. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения
вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.