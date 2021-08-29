https://ria.ru/20210829/granitsa-1747712625.html

В Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном

В Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 29.08.2021

В Армении заявили о перестрелке на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T10:29

2021-08-29T10:29

2021-08-29T12:40

в мире

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_5850b59806485a578b7de70d8848bd61.jpg

ЕРЕВАН, 29 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном.По данным ведомства, минувшей ночью, примерно в 00:20, азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в Гегаркуникской области.В ведомстве добавили, что в 02:25 к азербайджанским позициям подъехала машина скорой помощи, после чего армянские военные прекратили огонь, "позволив противнику эвакуировать раненых"."С армянской стороны пострадавших нет", — заявили в Минобороны.Комментариями Баку РИА Новости пока не располагает.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан