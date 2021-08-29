https://ria.ru/20210829/golod-1747725803.html
В Канаде женщина на год лишилась чувства голода
В Канаде женщина на год лишилась чувства голода - РИА Новости, 29.08.2021
В Канаде женщина на год лишилась чувства голода
Жительница Канады, перенесшая инсульт, больше года не испытывала чувства голода — это первый подобный случай в истории, пишет научный журнал Neurocase со... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T13:34
2021-08-29T13:34
2021-08-29T16:20
в мире
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монреальский университет
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жительница Канады, перенесшая инсульт, больше года не испытывала чувства голода — это первый подобный случай в истории, пишет научный журнал Neurocase со ссылкой на специалистов из Монреальского университета.Беременная 28-летняя женщина поступила в больницу с параличом правой стороны тела и нарушениями речи. Врачи с помощью МРТ диагностировали у нее острый ишемический инсульт левой островной доли мозга.После выписки пациентка принимала только ацетилсалициловую кислоту. Спустя полгода ее состояние улучшилось, однако она заметила, что ни разу за это время не чувствовала голода и поэтому непреднамеренно пропускала приемы пищи.Врачи провели обследование и выяснили, что даже при недостатке калорий канадка не получала никаких физиологических сигналов о том, что ей пора поесть. Не было у нее и проблем со вкусом и запахом пищи.Женщина начала вновь испытывать чувство голода лишь спустя 15 месяцев после инсульта. За это время она похудела на десять килограммов.Как отметил руководитель исследования Данг Кхоа Нгуен, причиной такого состояния стало повреждение участка мозга, отвечающего за обработку вкусовых сигналов, аппетит и энергетический баланс.Таким образом, инсульт спровоцировал дисбаланс вегетативной нервной системы и усиление симпатической функции, что, в свою очередь, способствовало снижению аппетита.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/golod-1745980120.html
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в мире, канада, монреальский университет
13:34 29.08.2021 (обновлено: 16:20 29.08.2021)
В Канаде женщина на год лишилась чувства голода
Ученые Монреальского университета: после инсульта женщина на год лишилась чувства голода
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Жительница Канады
, перенесшая инсульт, больше года не испытывала чувства голода — это первый подобный случай в истории, пишет научный журнал Neurocase
со ссылкой на специалистов из Монреальского университета
.
Беременная 28-летняя женщина поступила в больницу с параличом правой стороны тела и нарушениями речи. Врачи с помощью МРТ диагностировали у нее острый ишемический инсульт левой островной доли мозга.
После выписки пациентка принимала только ацетилсалициловую кислоту. Спустя полгода ее состояние улучшилось, однако она заметила, что ни разу за это время не чувствовала голода и поэтому непреднамеренно пропускала приемы пищи.
Врачи провели обследование и выяснили, что даже при недостатке калорий канадка не получала никаких физиологических сигналов о том, что ей пора поесть. Не было у нее и проблем со вкусом и запахом пищи.
Женщина начала вновь испытывать чувство голода лишь спустя 15 месяцев после инсульта. За это время она похудела на десять килограммов.
Как отметил руководитель исследования Данг Кхоа Нгуен, причиной такого состояния стало повреждение участка мозга, отвечающего за обработку вкусовых сигналов, аппетит и энергетический баланс.
Таким образом, инсульт спровоцировал дисбаланс вегетативной нервной системы и усиление симпатической функции, что, в свою очередь, способствовало снижению аппетита.