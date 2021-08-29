https://ria.ru/20210829/golod-1747725803.html

В Канаде женщина на год лишилась чувства голода

В Канаде женщина на год лишилась чувства голода - РИА Новости, 29.08.2021

В Канаде женщина на год лишилась чувства голода

Жительница Канады, перенесшая инсульт, больше года не испытывала чувства голода — это первый подобный случай в истории, пишет научный журнал Neurocase со... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T13:34

2021-08-29T13:34

2021-08-29T16:20

в мире

канада

монреальский университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/96670/92/966709266_99:0:1902:1014_1920x0_80_0_0_f7c3295fa36ba4edb67eed58ed963e89.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жительница Канады, перенесшая инсульт, больше года не испытывала чувства голода — это первый подобный случай в истории, пишет научный журнал Neurocase со ссылкой на специалистов из Монреальского университета.Беременная 28-летняя женщина поступила в больницу с параличом правой стороны тела и нарушениями речи. Врачи с помощью МРТ диагностировали у нее острый ишемический инсульт левой островной доли мозга.После выписки пациентка принимала только ацетилсалициловую кислоту. Спустя полгода ее состояние улучшилось, однако она заметила, что ни разу за это время не чувствовала голода и поэтому непреднамеренно пропускала приемы пищи.Врачи провели обследование и выяснили, что даже при недостатке калорий канадка не получала никаких физиологических сигналов о том, что ей пора поесть. Не было у нее и проблем со вкусом и запахом пищи.Женщина начала вновь испытывать чувство голода лишь спустя 15 месяцев после инсульта. За это время она похудела на десять килограммов.Как отметил руководитель исследования Данг Кхоа Нгуен, причиной такого состояния стало повреждение участка мозга, отвечающего за обработку вкусовых сигналов, аппетит и энергетический баланс.Таким образом, инсульт спровоцировал дисбаланс вегетативной нервной системы и усиление симпатической функции, что, в свою очередь, способствовало снижению аппетита.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/golod-1745980120.html

https://rsport.ria.ru/20210608/golod-1735913477.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, канада, монреальский университет