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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
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В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан
В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан - РИА Новости, 29.08.2021
В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан
Музыкальный фонтан с лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь торжественно открыли в Калуге в честь 650-летия города, сообщило... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T08:32
2021-08-29T15:27
калужская область
общество
калуга
владислав шапша
достопримечательности
новости - туризм
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туризм
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КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Музыкальный фонтан с лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь торжественно открыли в Калуге в честь 650-летия города, сообщило правительство региона.В субботу Калуга отметила свое 650-летие праздничными событиями.Фонтан открыли в парке рядом с новым зданием Калужского ТЮЗа в честь юбилея Калуги. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Владислав Шапша, калужане и гости города."В основе конструкции – концепция "умного" фонтана, оснащенного видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь. Фонтан оснащен подсветкой и музыкальным сопровождением. Диаметр чаши – 20,6 метра. Центральная часть выполнена в виде специальной арки, оснащена проекторами и лазерами. Водная композиция, которая состоит из девяти гидравлических групп, формируется 264 динамическими струями", - говорится сообщении.Фонтан будет работать в разных режимах, демонстрировать водные фигуры, с изменением наклона струй и использованием различных мелодий. Все струи будут подсвечиваться в вечернее и ночное время разноцветными светодиодами."Фонтан – это замечательный подарок Калуге. Он станет еще одной визитной карточкой областного центра, а парк – новым центром притяжения горожан и туристов", – сказал Шапша.Губернатор также принял участие в карнавальном шествии, колонны которого традиционно прошли от площади Победы по улице Ленина до площади Старый Торг.
https://ria.ru/20210828/marafon-1747669503.html
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общество, калуга, владислав шапша, достопримечательности, новости - туризм, туристы, туризм
08:32 29.08.2021 (обновлено: 15:27 29.08.2021)
 
В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан

В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан с лазерной системой

© Фото : Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан
В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Музыкальный фонтан с лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь торжественно открыли в Калуге в честь 650-летия города, сообщило правительство региона.
В субботу Калуга отметила свое 650-летие праздничными событиями.
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Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне
Фонтан открыли в парке рядом с новым зданием Калужского ТЮЗа в честь юбилея Калуги. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Владислав Шапша, калужане и гости города.
"В основе конструкции – концепция "умного" фонтана, оснащенного видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь. Фонтан оснащен подсветкой и музыкальным сопровождением. Диаметр чаши – 20,6 метра. Центральная часть выполнена в виде специальной арки, оснащена проекторами и лазерами. Водная композиция, которая состоит из девяти гидравлических групп, формируется 264 динамическими струями", - говорится сообщении.
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Фонтан будет работать в разных режимах, демонстрировать водные фигуры, с изменением наклона струй и использованием различных мелодий. Все струи будут подсвечиваться в вечернее и ночное время разноцветными светодиодами.
"Фонтан – это замечательный подарок Калуге. Он станет еще одной визитной карточкой областного центра, а парк – новым центром притяжения горожан и туристов", – сказал Шапша.
Губернатор также принял участие в карнавальном шествии, колонны которого традиционно прошли от площади Победы по улице Ленина до площади Старый Торг.
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