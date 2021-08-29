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В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан

В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан - РИА Новости, 29.08.2021

В Калуге в честь 650-летия города открыли мультимедийный фонтан

Музыкальный фонтан с лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь торжественно открыли в Калуге в честь 650-летия города, сообщило... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:32

2021-08-29T08:32

2021-08-29T15:27

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КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Музыкальный фонтан с лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь торжественно открыли в Калуге в честь 650-летия города, сообщило правительство региона.В субботу Калуга отметила свое 650-летие праздничными событиями.Фонтан открыли в парке рядом с новым зданием Калужского ТЮЗа в честь юбилея Калуги. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Владислав Шапша, калужане и гости города."В основе конструкции – концепция "умного" фонтана, оснащенного видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь. Фонтан оснащен подсветкой и музыкальным сопровождением. Диаметр чаши – 20,6 метра. Центральная часть выполнена в виде специальной арки, оснащена проекторами и лазерами. Водная композиция, которая состоит из девяти гидравлических групп, формируется 264 динамическими струями", - говорится сообщении.Фонтан будет работать в разных режимах, демонстрировать водные фигуры, с изменением наклона струй и использованием различных мелодий. Все струи будут подсвечиваться в вечернее и ночное время разноцветными светодиодами."Фонтан – это замечательный подарок Калуге. Он станет еще одной визитной карточкой областного центра, а парк – новым центром притяжения горожан и туристов", – сказал Шапша.Губернатор также принял участие в карнавальном шествии, колонны которого традиционно прошли от площади Победы по улице Ленина до площади Старый Торг.

https://ria.ru/20210828/marafon-1747669503.html

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общество, калуга, владислав шапша, достопримечательности, новости - туризм, туристы, туризм