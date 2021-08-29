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В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик
В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик
Лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:23
2021-08-29T14:23
2021-08-29T14:27
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, не превышающем 10%, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон. То есть, лето в Москве было на редкость хорошим, "персиковым", как мы и прогнозировали весной", - сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что июнь был на 3,2 градуса теплее нормы, а осадков выпало с недобором - всего 63 миллиметра. В июле положительное отклонение по температуре от среднего составило 2,5 градуса и было еще суше – всего 43 миллиметра, что меньше половины положенного."Август, наоборот, стал очень влажным – 105 миллиметров, что с ожидаемыми до конца месяца осадками почти в полтора раза больше всего августовского объема небесной воды", - добавил Тишковец.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
14:23 29.08.2021 (обновлено: 14:27 29.08.2021)
В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик
Синоптик "Фобос": температура в Москве летом превысила на 2,5 градуса климатическую норму
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Лето в Москве
было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, не превышающем 10%, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон. То есть, лето в Москве было на редкость хорошим, "персиковым", как мы и прогнозировали весной", - сообщил Тишковец.
Синоптик уточнил, что июнь был на 3,2 градуса теплее нормы, а осадков выпало с недобором - всего 63 миллиметра. В июле положительное отклонение по температуре от среднего составило 2,5 градуса и было еще суше – всего 43 миллиметра, что меньше половины положенного.
"Август, наоборот, стал очень влажным – 105 миллиметров, что с ожидаемыми до конца месяца осадками почти в полтора раза больше всего августовского объема небесной воды", - добавил Тишковец.