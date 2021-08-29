https://ria.ru/20210829/fobos-1747729907.html

В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик

В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик - РИА Новости, 29.08.2021

В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик

Лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T14:23

2021-08-29T14:23

2021-08-29T14:27

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков, не превышающем 10%, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон. То есть, лето в Москве было на редкость хорошим, "персиковым", как мы и прогнозировали весной", - сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что июнь был на 3,2 градуса теплее нормы, а осадков выпало с недобором - всего 63 миллиметра. В июле положительное отклонение по температуре от среднего составило 2,5 градуса и было еще суше – всего 43 миллиметра, что меньше половины положенного."Август, наоборот, стал очень влажным – 105 миллиметров, что с ожидаемыми до конца месяца осадками почти в полтора раза больше всего августовского объема небесной воды", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210826/leto-1747364193.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец