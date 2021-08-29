08:51 29.08.2021 (обновлено: 12:50 29.08.2021)
В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ
В Калифорнии учительница призвала детей присягнуть флагу ЛГБТ, потому что убрала флаг США
© AP Photo / Michael ConroyФлаг США, раскрашенный в цвета радуги
© AP Photo / Michael Conroy
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Калифорнии школьная преподавательница призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества. Об этом она рассказала в Tik Tok.
По словам учительницы по имени Кристин Питцен, во время третьего урока ученики встают, чтобы принести клятву верности флагу США. Но его в классе не оказалось — Питцен убрала его, так как ей "стыдно за действия властей" в условиях пандемии COVID-19.
Teacher mocks the American Flag and suggests to students they can say the Pledge of Allegiance to the pride flag: pic.twitter.com/1QTS5xjPln— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) August 27, 2021
В результате один из учеников спросил, на что смотреть, когда произносишь клятву. "Я сказала ребенку, что в аудитории есть флаг, которому вы можете присягнуть. Он обернулся и указал на флаг ЛГБТ", — пояснила преподавательница.
По данным Fox News, этот инцидент уже расследуют специальные органы.
Видео стало вирусным в Сети и вызвало шквал критики со стороны пользователей, многие из которых оказались недовольны тем, что дети оказываются под влиянием таких преподавателей.
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