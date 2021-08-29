https://ria.ru/20210829/flag-1747706545.html

В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ

В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ - РИА Новости, 29.08.2021

В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ

В Калифорнии школьная преподавательница призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества. Об этом она рассказала в Tik Tok. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:51

2021-08-29T08:51

2021-08-29T12:50

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Калифорнии школьная преподавательница призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества. Об этом она рассказала в Tik Tok.По словам учительницы по имени Кристин Питцен, во время третьего урока ученики встают, чтобы принести клятву верности флагу США. Но его в классе не оказалось — Питцен убрала его, так как ей "стыдно за действия властей" в условиях пандемии COVID-19.В результате один из учеников спросил, на что смотреть, когда произносишь клятву. "Я сказала ребенку, что в аудитории есть флаг, которому вы можете присягнуть. Он обернулся и указал на флаг ЛГБТ", — пояснила преподавательница.По данным Fox News, этот инцидент уже расследуют специальные органы.Видео стало вирусным в Сети и вызвало шквал критики со стороны пользователей, многие из которых оказались недовольны тем, что дети оказываются под влиянием таких преподавателей.

https://ria.ru/20210812/flagi-1745468045.html

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в мире, сша, калифорния, лгбт-сообщество