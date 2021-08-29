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В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ
В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ - РИА Новости, 29.08.2021
В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ
В Калифорнии школьная преподавательница призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества. Об этом она рассказала в Tik Tok. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T08:51
2021-08-29T12:50
в мире
сша
калифорния
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Калифорнии школьная преподавательница призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества. Об этом она рассказала в Tik Tok.По словам учительницы по имени Кристин Питцен, во время третьего урока ученики встают, чтобы принести клятву верности флагу США. Но его в классе не оказалось — Питцен убрала его, так как ей "стыдно за действия властей" в условиях пандемии COVID-19.В результате один из учеников спросил, на что смотреть, когда произносишь клятву. "Я сказала ребенку, что в аудитории есть флаг, которому вы можете присягнуть. Он обернулся и указал на флаг ЛГБТ", — пояснила преподавательница.По данным Fox News, этот инцидент уже расследуют специальные органы.Видео стало вирусным в Сети и вызвало шквал критики со стороны пользователей, многие из которых оказались недовольны тем, что дети оказываются под влиянием таких преподавателей.
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в мире, сша, калифорния, лгбт-сообщество
08:51 29.08.2021 (обновлено: 12:50 29.08.2021)
 
В США преподаватель призвала учеников присягнуть флагу ЛГБТ

В Калифорнии учительница призвала детей присягнуть флагу ЛГБТ, потому что убрала флаг США

© AP Photo / Michael ConroyФлаг США, раскрашенный в цвета радуги
Флаг США, раскрашенный в цвета радуги - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Michael Conroy
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Калифорнии школьная преподавательница призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества. Об этом она рассказала в Tik Tok.
По словам учительницы по имени Кристин Питцен, во время третьего урока ученики встают, чтобы принести клятву верности флагу США. Но его в классе не оказалось — Питцен убрала его, так как ей "стыдно за действия властей" в условиях пандемии COVID-19.
В результате один из учеников спросил, на что смотреть, когда произносишь клятву. "Я сказала ребенку, что в аудитории есть флаг, которому вы можете присягнуть. Он обернулся и указал на флаг ЛГБТ", — пояснила преподавательница.
По данным Fox News, этот инцидент уже расследуют специальные органы.
Видео стало вирусным в Сети и вызвало шквал критики со стороны пользователей, многие из которых оказались недовольны тем, что дети оказываются под влиянием таких преподавателей.
Флаг Конфедерации - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:06
В США неизвестные заменили флаги ЛГБТ церкви на знамена Конфедерации
 
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