https://ria.ru/20210829/estoniya-1747723543.html

Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию"

Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию" - РИА Новости, 29.08.2021

Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:52

2021-08-29T12:52

2021-08-29T14:28

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии.В интервью журналу Diplomaatia Кальюлайд отметила, что страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше двух процентов ВВП, но до сих пор не имеют своей системы ПВО, которая, по ее мнению, помогла бы "сдерживать Россию"."ЕС каждый год встречается и обсуждает развитие оборонного потенциала стран-членов. Пятый год подряд мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, включая Эстонию, тратят более двух процентов ВВП, но у них по-прежнему нет, например, системы ПВО средней дальности. Разумно ли шестой год подряд признавать этот факт или все-таки создать механизм, с помощью которого эти затраты могут быть перераспределены?" — задается вопросом Кальюлайд.Президент считает, что Брюссель должен создать механизм, который поможет распределять оборонные расходы, и создание системы противовоздушной обороны в странах Балтии могло бы быть профинансировано из Фонда сплочения. "Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения", — подчеркнула Кальюлайд.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Москве неоднократно заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210822/sderzhivanie-1746742618.html

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в мире, эстония, евросоюз, нато, балтия, керсти кальюлайд, россия