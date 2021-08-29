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Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию"
Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию" - РИА Новости, 29.08.2021
Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:52
2021-08-29T14:28
в мире
эстония
евросоюз
нато
балтия
керсти кальюлайд
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии.В интервью журналу Diplomaatia Кальюлайд отметила, что страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше двух процентов ВВП, но до сих пор не имеют своей системы ПВО, которая, по ее мнению, помогла бы "сдерживать Россию"."ЕС каждый год встречается и обсуждает развитие оборонного потенциала стран-членов. Пятый год подряд мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, включая Эстонию, тратят более двух процентов ВВП, но у них по-прежнему нет, например, системы ПВО средней дальности. Разумно ли шестой год подряд признавать этот факт или все-таки создать механизм, с помощью которого эти затраты могут быть перераспределены?" — задается вопросом Кальюлайд.Президент считает, что Брюссель должен создать механизм, который поможет распределять оборонные расходы, и создание системы противовоздушной обороны в странах Балтии могло бы быть профинансировано из Фонда сплочения. "Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения", — подчеркнула Кальюлайд.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Москве неоднократно заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, эстония, евросоюз, нато, балтия, керсти кальюлайд, россия
12:52 29.08.2021 (обновлено: 14:28 29.08.2021)
 
Президент Эстонии предложила Евросоюзу способ "сдержать Россию"

Президент Эстонии Кальюлайд: ЕС мог бы профинансировать создание ПВО в странах Балтии

© AP Photo / Vitnija SaldavaПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Vitnija Saldava
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии.
В интервью журналу Diplomaatia Кальюлайд отметила, что страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше двух процентов ВВП, но до сих пор не имеют своей системы ПВО, которая, по ее мнению, помогла бы "сдерживать Россию".
"ЕС каждый год встречается и обсуждает развитие оборонного потенциала стран-членов. Пятый год подряд мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, включая Эстонию, тратят более двух процентов ВВП, но у них по-прежнему нет, например, системы ПВО средней дальности. Разумно ли шестой год подряд признавать этот факт или все-таки создать механизм, с помощью которого эти затраты могут быть перераспределены?" — задается вопросом Кальюлайд.
Президент считает, что Брюссель должен создать механизм, который поможет распределять оборонные расходы, и создание системы противовоздушной обороны в странах Балтии могло бы быть профинансировано из Фонда сплочения. "Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения", — подчеркнула Кальюлайд.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Москве неоднократно заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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В миреЭстонияЕвросоюзНАТОБалтияКерсти КальюлайдРоссия
 
 
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