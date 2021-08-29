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Саров заволокло дымом от лесного пожара в Мордовии
Саров заволокло дымом от лесного пожара в Мордовии - РИА Новости, 29.08.2021
Саров заволокло дымом от лесного пожара в Мордовии
Смог в закрытом городе Сарове связан с изменением ветра, который принес дым пожара из Мордовского заповедника, сообщает пресс-служба Российского федерального... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:16
2021-08-29T14:16
происшествия
саров
нижегородская область
республика мордовия
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Смог в закрытом городе Сарове связан с изменением ветра, который принес дым пожара из Мордовского заповедника, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Утром в воскресенье жители Сарова стали жаловаться на сильное задымление в городе.Подчеркивается, что "по состоянию на утро 29 августа на территории ЗАТО Саров очагов пожара нет". "На территории городского округа Первомайск за прошедшие сутки возник один очаг. Угрозы населённым пунктам нет", - отмечается в сообщении со ссылкой на данные оперативного штаба.Для мониторинга обстановки проводится авиапатрулирование беспилотниками и бортом от Министерства лесного хозяйства, 28 августа на очаги возгорания авиацией было сброшено около 500 тонн воды.Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен. Однако вечером 12 августа из-за угрозы перехода огня из Мордовского заповедника на территорию Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области в них был введен режим ЧС.Кроме того, 19 августа в Сарове был повторно введен режим ЧС, так как из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Вечером 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника сгорели 11 домов в поселке Стеклянный городского округа Первомайск Нижегородской области. Все люди оттуда были заранее эвакуированы.
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происшествия, саров, нижегородская область, республика мордовия, природные пожары в россии
14:16 29.08.2021
 
Саров заволокло дымом от лесного пожара в Мордовии

Нижегородский Саров заволокло дымом от лесного пожара в Мордовском заповеднике

© Фото : ГУ МЧС по Республике МордовияТушение пожара в Мордовском заповеднике
Тушение пожара в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Смог в закрытом городе Сарове связан с изменением ветра, который принес дым пожара из Мордовского заповедника, сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Утром в воскресенье жители Сарова стали жаловаться на сильное задымление в городе.
"Сильное задымление в городе связано с изменением направления ветра. В настоящее время Центр эпидемиологи проводит мониторинг состава воздуха", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "по состоянию на утро 29 августа на территории ЗАТО Саров очагов пожара нет". "На территории городского округа Первомайск за прошедшие сутки возник один очаг. Угрозы населённым пунктам нет", - отмечается в сообщении со ссылкой на данные оперативного штаба.
Для мониторинга обстановки проводится авиапатрулирование беспилотниками и бортом от Министерства лесного хозяйства, 28 августа на очаги возгорания авиацией было сброшено около 500 тонн воды.
Пожар, который с 3 августа тушат в Мордовском заповеднике, 7 августа распространился на территорию Нижегородской области, после чего в городе Сарове, где расположен ядерный центр, был введен режим чрезвычайной ситуации. Восьмого августа пожар перешел на городскую зону, однако очаги возгорания были быстро локализованы, 9 августа было объявлено, что очагов возгорания в пределах Сарова нет, после чего режим ЧС был отменен. Однако вечером 12 августа из-за угрозы перехода огня из Мордовского заповедника на территорию Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области в них был введен режим ЧС.
Кроме того, 19 августа в Сарове был повторно введен режим ЧС, так как из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию ЗАТО Саров. Вечером 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника сгорели 11 домов в поселке Стеклянный городского округа Первомайск Нижегородской области. Все люди оттуда были заранее эвакуированы.
Сотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 16:04
На месте пожара в Оренбуржье зафиксировали превышение ПДК вредных веществ
 
ПроисшествияСаровНижегородская областьРеспублика МордовияПриродные пожары в России
 
 
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