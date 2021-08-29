https://ria.ru/20210829/dtp-1747749651.html
На Ставрополье пять человек погибли в ДТП
На Ставрополье пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 29.08.2021
На Ставрополье пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе на Ставрополье, сообщает... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:50
2021-08-29T18:50
2021-08-29T18:50
происшествия
минеральные воды
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
подгорное
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ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика в Георгиевском городском округе на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 17.55 в Георгиевском горокруге, в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды - Кочубей произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузового автомобиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП погибли пять человек, пострадали ребенок и взрослый, они доставлены в больницу."Дорога не перекрывалась, организовано реверсивное движение. В реагирование на ликвидацию последствий ДТП привлечено 11 человек и пять единиц техники", - добавлено в сообщении.
https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html
минеральные воды
подгорное
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происшествия, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подгорное
На Ставрополье пять человек погибли в ДТП
На Ставрополье пять человек погибли в ДТП с тремя легковушками и грузовиком