https://ria.ru/20210829/dtp-1747748979.html

В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка

В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка - РИА Новости, 29.08.2021

В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка

Легковой автомобиль в Сочи на большой скорости въехал в дерево: 24-летняя девушка погибла, трое пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T18:40

2021-08-29T18:40

2021-08-29T18:43

происшествия

сочи

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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль в Сочи на большой скорости въехал в дерево: 24-летняя девушка погибла, трое пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.Утром в воскресенье в поселке Кичмай Лазаревского района водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с деревом. Машина опрокинулась на крышу.​"В результате ДТП девушка 1997 года рождения погибла на месте, трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - сказал Кошелев.Он добавил, что при осмотре автомобиля обнаружено, что на нем стоят зимние шины и нет ремней безопасности.

https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи