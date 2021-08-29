https://ria.ru/20210829/dtp-1747748979.html
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка - РИА Новости, 29.08.2021
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка
Легковой автомобиль в Сочи на большой скорости въехал в дерево: 24-летняя девушка погибла, трое пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:40
2021-08-29T18:40
2021-08-29T18:43
происшествия
сочи
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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль в Сочи на большой скорости въехал в дерево: 24-летняя девушка погибла, трое пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.Утром в воскресенье в поселке Кичмай Лазаревского района водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с деревом. Машина опрокинулась на крышу."В результате ДТП девушка 1997 года рождения погибла на месте, трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - сказал Кошелев.Он добавил, что при осмотре автомобиля обнаружено, что на нем стоят зимние шины и нет ремней безопасности.
https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html
сочи
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происшествия, сочи
18:40 29.08.2021 (обновлено: 18:43 29.08.2021)
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка, три человека пострадали