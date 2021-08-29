Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/dtp-1747748979.html
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка - РИА Новости, 29.08.2021
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка
Легковой автомобиль в Сочи на большой скорости въехал в дерево: 24-летняя девушка погибла, трое пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:40
2021-08-29T18:43
происшествия
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_403:0:3119:1528_1920x0_80_0_0_9217af67bbb25d5a1843dce023bd46d9.jpg
СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль в Сочи на большой скорости въехал в дерево: 24-летняя девушка погибла, трое пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.Утром в воскресенье в поселке Кичмай Лазаревского района водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с деревом. Машина опрокинулась на крышу.​"В результате ДТП девушка 1997 года рождения погибла на месте, трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - сказал Кошелев.Он добавил, что при осмотре автомобиля обнаружено, что на нем стоят зимние шины и нет ремней безопасности.
https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_248e5d2e3a6ced46193c4bf328c0f98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сочи
18:40 29.08.2021 (обновлено: 18:43 29.08.2021)
 
В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка

В Сочи легковушка врезалась в дерево, погибла девушка, три человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль в Сочи на большой скорости въехал в дерево: 24-летняя девушка погибла, трое пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.
Утром в воскресенье в поселке Кичмай Лазаревского района водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с деревом. Машина опрокинулась на крышу.​
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 00:01
В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
"В результате ДТП девушка 1997 года рождения погибла на месте, трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - сказал Кошелев.
Он добавил, что при осмотре автомобиля обнаружено, что на нем стоят зимние шины и нет ремней безопасности.
 
ПроисшествияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния