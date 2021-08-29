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В Тюмени пять автомобилей столкнулись на мосту
В Тюмени пять автомобилей столкнулись на мосту - РИА Новости, 29.08.2021
В Тюмени пять автомобилей столкнулись на мосту
Пять автомобилей столкнулись на мосту в Тюмени сегодня днем, одна из машин загорелась, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T13:08
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происшествия
дтп
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 29 авг — РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на мосту в Тюмени сегодня днем, одна из машин загорелась, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Столкновение произошло после того, как автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения."По предварительным данным, ДТП произошло в 12:30 (10:30 мск) на подъеме на путепровод, если двигаться со стороны улицы Мира в сторону улицы Малыгина, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. Всего столкнулись пять легковых автомобилей. После ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие. Обстоятельства ДТП выясняются", — рассказали в Госавтоинспекции.В связи с происшествием движение со стороны улицы Мира в сторону улицы Малыгина затруднено, правая часть дороги перекрыта, объезд осуществляется по встречной полосе.Позже стало известно, что в ДТП пострадали шесть человек."Вызов поступил в 12:25, первая бригада скорой помощи прибыла в течение пяти минут, всего на месте работали три бригады. В больницу доставлены шесть участников ДТП. В данный момент четверо обследуются на этапе приемного отделения: комплексная диагностика, осмотр мультидисциплинарной бригадой. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое, оказывается экстренная медицинская помощь. Состояние еще одного — стабильное, оказывается помощь по поводу вывиха стопы", — рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
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РИА Новости
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4.7
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353
60
Массовое ДТП с возгоранием на мосту в Тюмени. Видео очевидцев
Пять автомобилей столкнулись на мосту в Тюмени 29 августа, одна из машин загорелась, есть пострадавшие. Столкновение произошло после того, как автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
происшествия, дтп, тюмень, видео
В Тюмени пять автомобилей столкнулись на мосту
ТЮМЕНЬ, 29 авг — РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на мосту в Тюмени сегодня днем, одна из машин загорелась, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
2021-08-29T13:08
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13:08 29.08.2021 (обновлено: 16:07 29.08.2021)
 
В Тюмени пять автомобилей столкнулись на мосту

Пять автомобилей столкнулись на мосту в Тюмени, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 авг — РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на мосту в Тюмени сегодня днем, одна из машин загорелась, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Столкновение произошло после того, как автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения.
"По предварительным данным, ДТП произошло в 12:30 (10:30 мск) на подъеме на путепровод, если двигаться со стороны улицы Мира в сторону улицы Малыгина, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. Всего столкнулись пять легковых автомобилей. После ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие. Обстоятельства ДТП выясняются", — рассказали в Госавтоинспекции.
В связи с происшествием движение со стороны улицы Мира в сторону улицы Малыгина затруднено, правая часть дороги перекрыта, объезд осуществляется по встречной полосе.
Позже стало известно, что в ДТП пострадали шесть человек.
"Вызов поступил в 12:25, первая бригада скорой помощи прибыла в течение пяти минут, всего на месте работали три бригады. В больницу доставлены шесть участников ДТП. В данный момент четверо обследуются на этапе приемного отделения: комплексная диагностика, осмотр мультидисциплинарной бригадой. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое, оказывается экстренная медицинская помощь. Состояние еще одного — стабильное, оказывается помощь по поводу вывиха стопы", — рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
 
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