https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html

В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы

В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы - РИА Новости, 29.08.2021

В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T00:01

2021-08-29T00:01

2021-08-29T00:01

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ."По предварительной информации, сегодня около 22:50 на 53-м километре М-2 "Крым" грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. Повреждено восемь автомобилей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, а также спасатели.

https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия