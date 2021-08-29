https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html
В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы - РИА Новости, 29.08.2021
В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T00:01
2021-08-29T00:01
2021-08-29T00:01
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ."По предварительной информации, сегодня около 22:50 на 53-м километре М-2 "Крым" грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. Повреждено восемь автомобилей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, а также спасатели.
https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на трассе М-2 в Подмосковье