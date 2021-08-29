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Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече
Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече - РИА Новости, 29.08.2021
Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече
В соцсетях распространилось видео встречи президента США Джо Байдена с премьером Израиля Нафтали Беннетом, где поведение американского лидера многим показалось... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T22:50
2021-08-29T22:50
2021-08-29T22:50
в мире
сша
афганистан
джо байден
ближний восток
нафтали беннет
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В соцсетях распространилось видео встречи президента США Джо Байдена с премьером Израиля Нафтали Беннетом, где поведение американского лидера многим показалось странным.Так, во время общения Байден склонил голову и закрыл глаза. Многих пользователей это натолкнуло на мысль, что 78-летний глава государства попросту заснул.Как заявил в ответ на эти публикации репортер CNN Дэниэл Дейл, в продолжении ролика отчетливо видно, что Байден опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане. При этом президент продолжил перебирать пальцами и сразу же ответил Беннету после того, как тот закончил говорить.Встреча Байдена и Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20210829/bayden-1747733527.html
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Байден на встрече с премьер-министром Израиля
Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером.
В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились.
2021-08-29T22:50
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РИА Новости
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в мире, сша, афганистан, джо байден, ближний восток, нафтали беннет
Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече
Президент США Байден заснул на встрече с премьером Израиля Беннетом