Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/dream-1747764296.html
Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече
Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече - РИА Новости, 29.08.2021
Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече
В соцсетях распространилось видео встречи президента США Джо Байдена с премьером Израиля Нафтали Беннетом, где поведение американского лидера многим показалось... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T22:50
2021-08-29T22:50
в мире
сша
афганистан
джо байден
ближний восток
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747720045_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6c0c2304bd5f646d4a220b26c0e1c7e5.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В соцсетях распространилось видео встречи президента США Джо Байдена с премьером Израиля Нафтали Беннетом, где поведение американского лидера многим показалось странным.Так, во время общения Байден склонил голову и закрыл глаза. Многих пользователей это натолкнуло на мысль, что 78-летний глава государства попросту заснул.Как заявил в ответ на эти публикации репортер CNN Дэниэл Дейл, в продолжении ролика отчетливо видно, что Байден опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане. При этом президент продолжил перебирать пальцами и сразу же ответил Беннету после того, как тот закончил говорить.Встреча Байдена и Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20210829/bayden-1747733527.html
сша
афганистан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Байден на встрече с премьер-министром Израиля
Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером. В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились.
2021-08-29T22:50
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747720045_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_fff8d97f2ef3e2ac7c945742d6ee0bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден, ближний восток, нафтали беннет
22:50 29.08.2021
 
Пользователи соцсетей заподозрили, что Байден уснул на официальной встрече

Президент США Байден заснул на встрече с премьером Израиля Беннетом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В соцсетях распространилось видео встречи президента США Джо Байдена с премьером Израиля Нафтали Беннетом, где поведение американского лидера многим показалось странным.
Так, во время общения Байден склонил голову и закрыл глаза. Многих пользователей это натолкнуло на мысль, что 78-летний глава государства попросту заснул.
Как заявил в ответ на эти публикации репортер CNN Дэниэл Дейл, в продолжении ролика отчетливо видно, что Байден опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане. При этом президент продолжил перебирать пальцами и сразу же ответил Беннету после того, как тот закончил говорить.
Встреча Байдена и Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
Президент Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 15:17
В Конгрессе раскритиковали Байдена за "сон" на встрече с премьером Израиля
 
В миреСШААфганистанДжо БайденБлижний ВостокНафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния