https://ria.ru/20210829/dnr-1747764690.html

В ДНР заявили о пяти мирных жителях, пострадавших от обстрелов за неделю

В ДНР заявили о пяти мирных жителях, пострадавших от обстрелов за неделю - РИА Новости, 29.08.2021

В ДНР заявили о пяти мирных жителях, пострадавших от обстрелов за неделю

Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T22:52

2021-08-29T22:52

2021-08-29T23:03

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донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в результате обстрела со стороны силовиков города Горловка 28 августа ранения получили двое детей. Спустя сутки управление Народной милиции ДНР сообщило, что в результате обстрела окраин Донецка ранение получил мирный житель."Это уже пятый раненый мирный житель нашей республики за прошедшую неделю", - сказал журналистам представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210828/dnr-1747688795.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр