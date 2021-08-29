https://ria.ru/20210829/dnr-1747764690.html
В ДНР заявили о пяти мирных жителях, пострадавших от обстрелов за неделю
В ДНР заявили о пяти мирных жителях, пострадавших от обстрелов за неделю - РИА Новости, 29.08.2021
В ДНР заявили о пяти мирных жителях, пострадавших от обстрелов за неделю
Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T22:52
2021-08-29T22:52
2021-08-29T23:03
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донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в результате обстрела со стороны силовиков города Горловка 28 августа ранения получили двое детей. Спустя сутки управление Народной милиции ДНР сообщило, что в результате обстрела окраин Донецка ранение получил мирный житель."Это уже пятый раненый мирный житель нашей республики за прошедшую неделю", - сказал журналистам представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210828/dnr-1747688795.html
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
22:52 29.08.2021 (обновлено: 23:03 29.08.2021)
В ДНР заявили о пяти мирных жителях, пострадавших от обстрелов за неделю
Пять мирных жителей в ДНР пострадали от обстрелов за неделю, заявили власти Донецка