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Силовики обстреляли Донецк, ранен мирный житель, заявили в ДНР
Силовики обстреляли Донецк, ранен мирный житель, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.08.2021
Силовики обстреляли Донецк, ранен мирный житель, заявили в ДНР
Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, ранен мирный житель, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T21:28
2021-08-29T21:28
в мире
оон
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, ранен мирный житель, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по территории поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.), в результате чего был ранен мирный житель 1962 года рождения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14, где ему оказана необходимая помощь. Предварительный диагноз - осколочное ранение мягких тканей левого локтевого сустава, верхней трети левого плеча, поясничной области слева", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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луганская народная республика
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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
21:28 29.08.2021
 
Силовики обстреляли Донецк, ранен мирный житель, заявили в ДНР

Силовики обстреляли окраины Донецка, ранен мирный житель, заявили в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, ранен мирный житель, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по территории поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.), в результате чего был ранен мирный житель 1962 года рождения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14, где ему оказана необходимая помощь. Предварительный диагноз - осколочное ранение мягких тканей левого локтевого сустава, верхней трети левого плеча, поясничной области слева", - сказал представитель ведомства.
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 21:24
В Горловке украинские силовики ранили двоих детей, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреООНДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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