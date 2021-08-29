https://ria.ru/20210829/dnr-1747759960.html

Силовики обстреляли Донецк, ранен мирный житель, заявили в ДНР

Силовики обстреляли Донецк, ранен мирный житель, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.08.2021

Силовики обстреляли Донецк, ранен мирный житель, заявили в ДНР

Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, ранен мирный житель, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T21:28

2021-08-29T21:28

2021-08-29T21:28

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донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, ранен мирный житель, сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по территории поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.), в результате чего был ранен мирный житель 1962 года рождения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14, где ему оказана необходимая помощь. Предварительный диагноз - осколочное ранение мягких тканей левого локтевого сустава, верхней трети левого плеча, поясничной области слева", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210828/dnr-1747688795.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр