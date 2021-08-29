https://ria.ru/20210829/deputat-1747738720.html

Умер экс-депутат Госдумы Ненашев

Умер экс-депутат Госдумы Ненашев - РИА Новости, 29.08.2021

Умер экс-депутат Госдумы Ненашев

Председатель общероссийского Движения поддержки флота, бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:08

2021-08-29T16:08

2021-08-29T18:07

воронежская область

госдума рф

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель общероссийского Движения поддержки флота, бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель движения."С прискорбием вынужден сообщить, что Михаил Петрович скончался", — сказал он.Михаил Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе Терновка Воронежской области. С 1978 по 1996 год служил на Северном флоте. В 1991-м организовал общественный совет "300 лет Российскому флоту", в 1998-м эту организацию преобразовали в Общероссийское общественное Движение поддержки флота. В 2007-2011 годах был депутатом Госдумы V созыва.

воронежская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, госдума рф