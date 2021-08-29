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Умер экс-депутат Госдумы Ненашев
Умер экс-депутат Госдумы Ненашев - РИА Новости, 29.08.2021
Умер экс-депутат Госдумы Ненашев
Председатель общероссийского Движения поддержки флота, бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:08
2021-08-29T16:08
2021-08-29T18:07
воронежская область
госдума рф
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель общероссийского Движения поддержки флота, бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель движения."С прискорбием вынужден сообщить, что Михаил Петрович скончался", — сказал он.Михаил Ненашев родился 18 марта 1960 года в селе Терновка Воронежской области. С 1978 по 1996 год служил на Северном флоте. В 1991-м организовал общественный совет "300 лет Российскому флоту", в 1998-м эту организацию преобразовали в Общероссийское общественное Движение поддержки флота. В 2007-2011 годах был депутатом Госдумы V созыва.
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воронежская область, госдума рф
16:08 29.08.2021 (обновлено: 18:07 29.08.2021)
Умер экс-депутат Госдумы Ненашев
Председатель Движения поддержки флота Ненашев умер на 62-м году жизни