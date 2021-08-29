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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210829/burdin-1747757587.html
Стало известно о состоянии Бурдина, впавшего в кому
Стало известно о состоянии Бурдина, впавшего в кому - РИА Новости, 29.08.2021
Стало известно о состоянии Бурдина, впавшего в кому
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице на интенсивной терапии, у него серьезное поражение легких, сообщается в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:52
2021-08-29T21:32
культура
екатеринбург
новости культуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице на интенсивной терапии, у него серьезное поражение легких, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".Ранее стало известно, что Бурдин находится на ИВЛ в одной из больниц Екатеринбурга с поражением 80% легких."Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет. Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось", - написал брат музыканта Тимофей Бурдин.Владимир Бурдин – поэт и музыкант, один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.
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екатеринбург, новости культуры
20:52 29.08.2021 (обновлено: 21:32 29.08.2021)
 
Стало известно о состоянии Бурдина, впавшего в кому

Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" Бурдин находится в больнице на интенсивной терапии

© Фото : Владимир Бурдин/ВКонтактеВладимир Бурдин
Владимир Бурдин - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Владимир Бурдин/ВКонтакте
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице на интенсивной терапии, у него серьезное поражение легких, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".
Ранее стало известно, что Бурдин находится на ИВЛ в одной из больниц Екатеринбурга с поражением 80% легких.
"Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет. Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось", - написал брат музыканта Тимофей Бурдин.
Владимир Бурдин – поэт и музыкант, один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.
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