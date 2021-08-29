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Стало известно о состоянии Бурдина, впавшего в кому

Стало известно о состоянии Бурдина, впавшего в кому - РИА Новости, 29.08.2021

Стало известно о состоянии Бурдина, впавшего в кому

Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице на интенсивной терапии, у него серьезное поражение легких, сообщается в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T20:52

2021-08-29T20:52

2021-08-29T21:32

культура

екатеринбург

новости культуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице на интенсивной терапии, у него серьезное поражение легких, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".Ранее стало известно, что Бурдин находится на ИВЛ в одной из больниц Екатеринбурга с поражением 80% легких."Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет. Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось", - написал брат музыканта Тимофей Бурдин.Владимир Бурдин – поэт и музыкант, один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, новости культуры