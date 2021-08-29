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Диетолог назвал три фактора опасности бульона
Диетолог назвал три фактора опасности бульона - РИА Новости, 29.08.2021
Диетолог назвал три фактора опасности бульона
Бульоны считаются хорошим средством для восстановления организма после болезни или хирургического вмешательства, но употреблять их каждый день нежелательно... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T02:10
2021-08-29T02:10
общество
санкт-петербургский государственный университет
андрей бобровский
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бульоны считаются хорошим средством для восстановления организма после болезни или хирургического вмешательства, но употреблять их каждый день нежелательно. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Он назвал три причины, по которым ежедневное употребление говяжьего или куриного бульона может навредить здоровью. Так, регулярное включение в рацион жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Опасность заключается еще и в том, что заметить негативное воздействие насыщенных жирных кислот на организм можно слишком поздно. Ведь атеросклероз развивается годами, никак не давая о себе знать, отметил врач.Кроме того, употребление густого бульона может спровоцировать обострение некоторых хронических болезней, продолжил он.По его словам, при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребления бульонов также рекомендуется избегать. И наконец, при выращивании птицы и скота современные фермеры используют большое количество антибиотиков и гормонов, и все эти ненужные организму вещества могут оказаться в бульоне.Бобровский подчеркнул, что его предостережения относятся именно к мясным бульонам. В меньшей степени они касаются бульонов из рыбы и совсем никакого отношения не имеют к овощным отварам.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, андрей бобровский, россия
02:10 29.08.2021
 
Диетолог назвал три фактора опасности бульона

Диетолог Бобровский: регулярное употребление мясного бульона повышает риск болезней сердца

© Fotolia / NitrПриготовление супа
Приготовление супа - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Fotolia / Nitr
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бульоны считаются хорошим средством для восстановления организма после болезни или хирургического вмешательства, но употреблять их каждый день нежелательно. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
Он назвал три причины, по которым ежедневное употребление говяжьего или куриного бульона может навредить здоровью. Так, регулярное включение в рацион жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций — сокращение в рационе животных жиров, в том числе бульонов", — сказал Бобровский.

Опасность заключается еще и в том, что заметить негативное воздействие насыщенных жирных кислот на организм можно слишком поздно. Ведь атеросклероз развивается годами, никак не давая о себе знать, отметил врач.
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Кроме того, употребление густого бульона может спровоцировать обострение некоторых хронических болезней, продолжил он.
"Жирный наваристый бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита", — предупредил Бобровский.
По его словам, при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребления бульонов также рекомендуется избегать. И наконец, при выращивании птицы и скота современные фермеры используют большое количество антибиотиков и гормонов, и все эти ненужные организму вещества могут оказаться в бульоне.
"Лучше всего употреблять бульон второго или даже третьего отвара, там будет уже гораздо меньше вредных веществ", — посоветовал диетолог.
Бобровский подчеркнул, что его предостережения относятся именно к мясным бульонам. В меньшей степени они касаются бульонов из рыбы и совсем никакого отношения не имеют к овощным отварам.
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ОбществоСанкт-Петербургский государственный университетАндрей БобровскийРоссия
 
 
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