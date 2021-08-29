https://ria.ru/20210829/bulon-1747700386.html

Диетолог назвал три фактора опасности бульона

Диетолог назвал три фактора опасности бульона - РИА Новости, 29.08.2021

Диетолог назвал три фактора опасности бульона

Бульоны считаются хорошим средством для восстановления организма после болезни или хирургического вмешательства, но употреблять их каждый день нежелательно... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T02:10

2021-08-29T02:10

2021-08-29T02:10

общество

санкт-петербургский государственный университет

андрей бобровский

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бульоны считаются хорошим средством для восстановления организма после болезни или хирургического вмешательства, но употреблять их каждый день нежелательно. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Он назвал три причины, по которым ежедневное употребление говяжьего или куриного бульона может навредить здоровью. Так, регулярное включение в рацион жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Опасность заключается еще и в том, что заметить негативное воздействие насыщенных жирных кислот на организм можно слишком поздно. Ведь атеросклероз развивается годами, никак не давая о себе знать, отметил врач.Кроме того, употребление густого бульона может спровоцировать обострение некоторых хронических болезней, продолжил он.По его словам, при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребления бульонов также рекомендуется избегать. И наконец, при выращивании птицы и скота современные фермеры используют большое количество антибиотиков и гормонов, и все эти ненужные организму вещества могут оказаться в бульоне.Бобровский подчеркнул, что его предостережения относятся именно к мясным бульонам. В меньшей степени они касаются бульонов из рыбы и совсем никакого отношения не имеют к овощным отварам.

https://rsport.ria.ru/20210529/sup-1734711018.html

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