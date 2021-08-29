https://ria.ru/20210829/berlin-1747746067.html
Полиция в Берлине задержала 80 человек на акциях ковид-диссидентов
Полиция в Берлине задержала 80 человек на акциях ковид-диссидентов - РИА Новости, 29.08.2021
Полиция в Берлине задержала 80 человек на акциях ковид-диссидентов
Полиция Берлина в воскресенье временно задержала около 80 участников протестных акций противников ограничительных мер в связи с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T17:57
2021-08-29T17:57
2021-08-29T20:25
в мире
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Полиция Берлина в воскресенье временно задержала около 80 участников протестных акций противников ограничительных мер в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.Акции протеста в воскресенье являются продолжением аналогичных выступлений противников ограничительных мер, которые прошли в Берлине накануне. Тогда также были задержаны около 80 человек за различные нарушения, пострадали четыре полицейских."На настоящий момент мы применили меры ограничения свободы в отношении около 80 человек. Акцент делается на проявляющих насилие лицах, а также организаторах, которые призывали к нарушению законов о митингах и мер по инфекционной безопасности", - говорится в сообщении полиции в Twitter.По данным полиции, несколько тысяч участников акций прошлись несогласованным маршем по улицам столицы Германии. Полиция перекрывала маршрут движения, но участники акции обходили их, выбирая альтернативные пути. В результате колона разбилась на небольшие части, которые продолжают передвигаться по городу, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20210828/sanpropuska-1747689307.html
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в мире, коронавирус covid-19
17:57 29.08.2021 (обновлено: 20:25 29.08.2021)
Полиция в Берлине задержала 80 человек на акциях ковид-диссидентов
Полиция Берлина задержала около 80 человек на акциях протеста ковид-диссидентов