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Американские военные назвали цель авиаудара в Кабуле

Американские военные назвали цель авиаудара в Кабуле - РИА Новости, 29.08.2021

Американские военные назвали цель авиаудара в Кабуле

США произвели удар в Кабуле с помощью беспилотника, угроза, предположительно, ликвидирована, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T17:36

2021-08-29T17:36

2021-08-29T17:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. США произвели удар в Кабуле с помощью беспилотника, угроза, предположительно, ликвидирована, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.По его данным, удар был нанесен по транспортному средству, в котором находились "несколько смертников", они направлялись в аэропорт Кабула.Ранее агентство со ссылкой на представителя талибов сообщило, что целью удара США в афганском Кабуле был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт.Позже американские военные подтвердили, что авиаудар в столице Афганистана был нанесен по автомобилю, представлявшему угрозу аэропорту Кабула, цель связана с ИГ** Террористическая организация, запрещенная на территории России

сша

кабул (город)

афганистан

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Предполагаемое место взрыва в Кабуле В соцсетях появились первые кадры с предполагаемого места взрыва в Кабуле. По данным СМИ, инцидент произошел в районе аэропорта. 2021-08-29T17:36 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, видео