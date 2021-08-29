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Американские военные назвали цель авиаудара в Кабуле
Американские военные назвали цель авиаудара в Кабуле - РИА Новости, 29.08.2021
Американские военные назвали цель авиаудара в Кабуле
США произвели удар в Кабуле с помощью беспилотника, угроза, предположительно, ликвидирована, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T17:36
2021-08-29T17:36
2021-08-29T17:52
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. США произвели удар в Кабуле с помощью беспилотника, угроза, предположительно, ликвидирована, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.По его данным, удар был нанесен по транспортному средству, в котором находились "несколько смертников", они направлялись в аэропорт Кабула.Ранее агентство со ссылкой на представителя талибов сообщило, что целью удара США в афганском Кабуле был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт.Позже американские военные подтвердили, что авиаудар в столице Афганистана был нанесен по автомобилю, представлявшему угрозу аэропорту Кабула, цель связана с ИГ** Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Предполагаемое место взрыва в Кабуле
В соцсетях появились первые кадры с предполагаемого места взрыва в Кабуле. По данным СМИ, инцидент произошел в районе аэропорта.
2021-08-29T17:36
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, видео
17:36 29.08.2021 (обновлено: 17:52 29.08.2021)
Американские военные назвали цель авиаудара в Кабуле
Центральное командование США: удар в Кабуле был нанесен с беспилотника по автомобилю ИГ*
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. США
произвели удар в Кабуле
с помощью беспилотника, угроза, предположительно, ликвидирована, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на американских чиновников.
По его данным, удар был нанесен по транспортному средству, в котором находились "несколько смертников", они направлялись в аэропорт Кабула.
Ранее агентство со ссылкой на представителя талибов сообщило, что целью удара США в афганском Кабуле был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт.
Позже американские военные подтвердили, что авиаудар в столице Афганистана был нанесен по автомобилю, представлявшему угрозу аэропорту Кабула, цель связана с ИГ*
"Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ* - Вилаят Хорасан" международному аэропорту имени Хамида Карзая", - сообщило Центральное командование США.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России