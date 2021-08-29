https://ria.ru/20210829/astrologiya-1747633842.html

Названы знаки зодиака, из которых получаются лучшие коллеги

гороскоп

Названы знаки зодиака, из которых получаются лучшие коллеги

В издании Times Of India назвали знаки зодиака, из которых получаются лучшие коллеги и сотрудники. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T07:07

2021-08-29T07:07

2021-08-29T11:43

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В издании Times Of India назвали знаки зодиака, из которых получаются лучшие коллеги и сотрудники. Терпеливый, надежный и уравновешенный коллега-Телец всегда поможет и поддержит новые проекты. Управляемые Венерой — планетой любви, красоты и денег, представители этого знака зодиака обладают прекрасным вкусом и ценят качество. Тельцы знают, как сделать так, чтобы компания процветала. Девы обращают внимание на мельчайшие детали и доводят все до конца. Поэтому и в работе представители этого знака никогда не бросят задачу, сделав ее наполовину. Девы — методичны и осторожны. Прежде чем принять решение, они все внимательно изучат. Остальным коллегам, которые предпочитают двигаться быстрее, принять такое поведение Дев может быть непросто. Зато благодаря этому качеству, Девы могут заставить всю команду сделать шаг назад, чтобы лучше изучить проект и выявить изъяны.Коллеги-Раки — те, кто заботятся о своем коллективе. Они эмоционально вкладываются в благополучие других и начинают больше любить работу, когда видят, что чья-то жизнь улучшилась от их положительного влияния. Из Раков, как правило, получаются фантастические менеджеры. Чуткий характер представителей этого знака помогает им поддерживать и оценивать по достоинству членов своей команды.Весы — отличные коллеги, поскольку тактичные, добрые, обаятельные и деловые. Представители это знака трудолюбивые, очень умные, честные и продуктивные. Кроме того, Весы не любят тратить время на болтовню, но всегда готовы зарядить остальных коллег командным духом и настроить на рабочий лад. Козероги — самый упорный, целеустремленный и практичный знак зодиака. Работодателей всегда впечатляют эти качества. Ведь Козероги любят полностью погружаться в поставленную задачу и доводить ее до конца, а заодно работать над следующим большим продвижением по службе.

https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html

https://ria.ru/20210822/astrologiya-1746265879.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, работа, астрология