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"Ашан" сократил число супермаркетов в России
"Ашан" сократил число супермаркетов в России - РИА Новости, 29.08.2021
"Ашан" сократил число супермаркетов в России
Французская сеть "Ашан" значительно снизила число супермаркетов в России, пишет РБК со ссылкой на отчет компании. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:31
2021-08-29T15:23
экономика
ашан
коммерческая недвижимость
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французская сеть "Ашан" значительно снизила число супермаркетов в России, пишет РБК со ссылкой на отчет компании.Так, только за первое полугодие этого года "Ашан" закрыл 17 магазинов. Всего, по данным на 30 июня, компания владела 238 магазинами: 95 гипермаркетами и 143 супермаркетами. При этом годом ранее в России насчитывалось 62 гипермаркета и 212 супермаркетов, то есть число супермаркетов снизилось на 32,5 процента.Кроме того, отмечает издание, в последние пять лет российский "Ашан" снижал выручку по РСБУ, в 2020 году она упала на 12 процентов. К тому же в прошлом году ретейлер впервые за пять лет зафиксировал чистый убыток в размере 4,8 миллиарда рублей. В компании эти результаты объяснили санкциями и изменением предпочтений россиян в выборе магазинов."На рынке начал бурно развиваться формат магазина "у дома", в результате чего доля супермаркетов и гипермаркетов уменьшается", — рассказал РБК бывший гендиректор российского подразделения Йоханнес Толай.В нынешнем году "Ашан" не планировал открывать в России новые магазины. Высвободившиеся помещения компания предложит другим ретейлерам.
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экономика, ашан, коммерческая недвижимость, россия
11:31 29.08.2021 (обновлено: 15:23 29.08.2021)
 
"Ашан" сократил число супермаркетов в России

РБК: "Ашан" за полгода закрыл в России 17 супермаркетов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабота гипермаркета "Ашан"
Работа гипермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французская сеть "Ашан" значительно снизила число супермаркетов в России, пишет РБК со ссылкой на отчет компании.
Так, только за первое полугодие этого года "Ашан" закрыл 17 магазинов. Всего, по данным на 30 июня, компания владела 238 магазинами: 95 гипермаркетами и 143 супермаркетами. При этом годом ранее в России насчитывалось 62 гипермаркета и 212 супермаркетов, то есть число супермаркетов снизилось на 32,5 процента.
Кроме того, отмечает издание, в последние пять лет российский "Ашан" снижал выручку по РСБУ, в 2020 году она упала на 12 процентов. К тому же в прошлом году ретейлер впервые за пять лет зафиксировал чистый убыток в размере 4,8 миллиарда рублей. В компании эти результаты объяснили санкциями и изменением предпочтений россиян в выборе магазинов.
"На рынке начал бурно развиваться формат магазина "у дома", в результате чего доля супермаркетов и гипермаркетов уменьшается", — рассказал РБК бывший гендиректор российского подразделения Йоханнес Толай.
В нынешнем году "Ашан" не планировал открывать в России новые магазины. Высвободившиеся помещения компания предложит другим ретейлерам.
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