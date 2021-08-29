https://ria.ru/20210829/ashan-1747717112.html

"Ашан" сократил число супермаркетов в России

"Ашан" сократил число супермаркетов в России - РИА Новости, 29.08.2021

"Ашан" сократил число супермаркетов в России

Французская сеть "Ашан" значительно снизила число супермаркетов в России, пишет РБК со ссылкой на отчет компании. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:31

2021-08-29T11:31

2021-08-29T15:23

экономика

ашан

коммерческая недвижимость

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французская сеть "Ашан" значительно снизила число супермаркетов в России, пишет РБК со ссылкой на отчет компании.Так, только за первое полугодие этого года "Ашан" закрыл 17 магазинов. Всего, по данным на 30 июня, компания владела 238 магазинами: 95 гипермаркетами и 143 супермаркетами. При этом годом ранее в России насчитывалось 62 гипермаркета и 212 супермаркетов, то есть число супермаркетов снизилось на 32,5 процента.Кроме того, отмечает издание, в последние пять лет российский "Ашан" снижал выручку по РСБУ, в 2020 году она упала на 12 процентов. К тому же в прошлом году ретейлер впервые за пять лет зафиксировал чистый убыток в размере 4,8 миллиарда рублей. В компании эти результаты объяснили санкциями и изменением предпочтений россиян в выборе магазинов."На рынке начал бурно развиваться формат магазина "у дома", в результате чего доля супермаркетов и гипермаркетов уменьшается", — рассказал РБК бывший гендиректор российского подразделения Йоханнес Толай.В нынешнем году "Ашан" не планировал открывать в России новые магазины. Высвободившиеся помещения компания предложит другим ретейлерам.

https://realty.ria.ru/20210519/billa-1733003708.html

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экономика, ашан, коммерческая недвижимость, россия