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Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021
Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021 - РИА Новости, 29.08.2021
Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021
Церемония закрытия конкурса "Мастера автобронетанковой техники" состоялась в Воронежской области, победила команда российских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:54
2021-08-29T11:54
безопасность
воронежская область
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурса "Мастера автобронетанковой техники" состоялась в Воронежской области, победила команда российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 на торжественной Церемонии награждения и закрытия международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки", - говорится в сообщении.В 2021 году победителями стали военные водители из России. На втором и третьем местах - команды из Белоруссии и Узбекистана."Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников "Армейских игр" – приводит департамент слова Булгакова.В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Участники соревновались в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, а также в работе на мастерских МТО УБ-1.Российская и китайская команды установили шесть новых мировых рекордов.На церемонии закрытия конкурса военнослужащие-женщины провели показательные выступления и продемонстрировали мастерство в вождении автомобилей УАЗ.Соревнования военных автомобилистов проходили с 22 по 29 августа в Острогожске Воронежской области на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы. В них приняли участие военные из Египта, Белоруссии, Китая, России и Узбекистана.
https://ria.ru/20210828/shoygu-1747694356.html
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безопасность, воронежская область, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
11:54 29.08.2021
 
Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021

Россия победила на конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" АрМИ в Воронежской области

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских международных игр "АрМИ - 2020"
Российские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе Мастера автобронетанковой техники в рамках Армейских международных игр АрМИ - 2020 - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурса "Мастера автобронетанковой техники" состоялась в Воронежской области, победила команда российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 на торжественной Церемонии награждения и закрытия международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки", - говорится в сообщении.
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В 2021 году победителями стали военные водители из России. На втором и третьем местах - команды из Белоруссии и Узбекистана.
"Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников "Армейских игр" – приводит департамент слова Булгакова.
В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Участники соревновались в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, а также в работе на мастерских МТО УБ-1.
Российская и китайская команды установили шесть новых мировых рекордов.
На церемонии закрытия конкурса военнослужащие-женщины провели показательные выступления и продемонстрировали мастерство в вождении автомобилей УАЗ.
Соревнования военных автомобилистов проходили с 22 по 29 августа в Острогожске Воронежской области на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы. В них приняли участие военные из Египта, Белоруссии, Китая, России и Узбекистана.
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на флотском этапе конкурса полевой выучки Морской десант в рамках всеармейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:32
Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ
 
БезопасностьВоронежская областьРоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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