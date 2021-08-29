Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021
Россия победила на конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" АрМИ в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских международных игр "АрМИ - 2020"
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурса "Мастера автобронетанковой техники" состоялась в Воронежской области, победила команда российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 на торжественной Церемонии награждения и закрытия международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки", - говорится в сообщении.
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В 2021 году победителями стали военные водители из России. На втором и третьем местах - команды из Белоруссии и Узбекистана.
"Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников "Армейских игр" – приводит департамент слова Булгакова.
В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Участники соревновались в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, а также в работе на мастерских МТО УБ-1.
Российская и китайская команды установили шесть новых мировых рекордов.
На церемонии закрытия конкурса военнослужащие-женщины провели показательные выступления и продемонстрировали мастерство в вождении автомобилей УАЗ.
Соревнования военных автомобилистов проходили с 22 по 29 августа в Острогожске Воронежской области на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы. В них приняли участие военные из Египта, Белоруссии, Китая, России и Узбекистана.
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