https://ria.ru/20210829/armi2021-1747718858.html

Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021

Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021 - РИА Новости, 29.08.2021

Россия выиграла конкурс "Мастера автобронетанковой техники" на АрМИ-2021

Церемония закрытия конкурса "Мастера автобронетанковой техники" состоялась в Воронежской области, победила команда российских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:54

2021-08-29T11:54

2021-08-29T11:54

безопасность

воронежская область

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Церемония закрытия конкурса "Мастера автобронетанковой техники" состоялась в Воронежской области, победила команда российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 на торжественной Церемонии награждения и закрытия международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки", - говорится в сообщении.В 2021 году победителями стали военные водители из России. На втором и третьем местах - команды из Белоруссии и Узбекистана."Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников "Армейских игр" – приводит департамент слова Булгакова.В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Участники соревновались в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, а также в работе на мастерских МТО УБ-1.Российская и китайская команды установили шесть новых мировых рекордов.На церемонии закрытия конкурса военнослужащие-женщины провели показательные выступления и продемонстрировали мастерство в вождении автомобилей УАЗ.Соревнования военных автомобилистов проходили с 22 по 29 августа в Острогожске Воронежской области на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы. В них приняли участие военные из Египта, Белоруссии, Китая, России и Узбекистана.

https://ria.ru/20210828/shoygu-1747694356.html

https://ria.ru/20210826/armi-1747323119.html

воронежская область

россия

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безопасность, воронежская область, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)