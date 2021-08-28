https://ria.ru/20210828/zelenskiy-1747676385.html

Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей

Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей - РИА Новости, 28.08.2021

Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей

Президент Украины Владимир Зеленский отметил блестящую работу украинских военных, разведчиков и дипломатов при эвакуации граждан из Афганистана. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:49

2021-08-28T18:49

2021-08-28T18:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

киев

афганистан

владимир зеленский

министерство обороны украины

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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отметил блестящую работу украинских военных, разведчиков и дипломатов при эвакуации граждан из Афганистана.Власти Украины ранее организовали три эвакуационных рейса из Кабула, которые вывезли граждан Украины и других стран, в том числе и граждан Афганистана. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще 90 граждан страны и члены их семей находятся в Афганистане, Киев занимался организацией еще одного эвакуационного рейса. Ранее телеканал "Украина 24" транслировал прибытие в страну четвертого самолета минобороны Украины, проводившего эвакуацию граждан из Афганистана. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк сообщил, что Украина эвакуировала в субботу из Афганистана еще около 400 человек, из Кабула вылетели три самолета."Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинском и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!" - прокомментировал эвакуацию Зеленский в Twitter.Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746297152.html

https://ria.ru/20210817/kabul-1746035501.html

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афганистан

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в мире, киев, афганистан, владимир зеленский, министерство обороны украины