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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/zelenskiy-1747676385.html
Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей
Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей - РИА Новости, 28.08.2021
Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей
Президент Украины Владимир Зеленский отметил блестящую работу украинских военных, разведчиков и дипломатов при эвакуации граждан из Афганистана. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:49
2021-08-28T18:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
киев
афганистан
владимир зеленский
министерство обороны украины
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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отметил блестящую работу украинских военных, разведчиков и дипломатов при эвакуации граждан из Афганистана.Власти Украины ранее организовали три эвакуационных рейса из Кабула, которые вывезли граждан Украины и других стран, в том числе и граждан Афганистана. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще 90 граждан страны и члены их семей находятся в Афганистане, Киев занимался организацией еще одного эвакуационного рейса. Ранее телеканал "Украина 24" транслировал прибытие в страну четвертого самолета минобороны Украины, проводившего эвакуацию граждан из Афганистана. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк сообщил, что Украина эвакуировала в субботу из Афганистана еще около 400 человек, из Кабула вылетели три самолета."Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинском и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!" - прокомментировал эвакуацию Зеленский в Twitter.Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746297152.html
https://ria.ru/20210817/kabul-1746035501.html
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в мире, киев, афганистан, владимир зеленский, министерство обороны украины
18:49 28.08.2021 (обновлено: 18:53 28.08.2021)
 
Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей

Президент Зеленский назвал работу украинских военных по эвакуации из Афганистана блестящей

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Анатолий Кирияк
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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отметил блестящую работу украинских военных, разведчиков и дипломатов при эвакуации граждан из Афганистана.
Власти Украины ранее организовали три эвакуационных рейса из Кабула, которые вывезли граждан Украины и других стран, в том числе и граждан Афганистана. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще 90 граждан страны и члены их семей находятся в Афганистане, Киев занимался организацией еще одного эвакуационного рейса. Ранее телеканал "Украина 24" транслировал прибытие в страну четвертого самолета минобороны Украины, проводившего эвакуацию граждан из Афганистана. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк сообщил, что Украина эвакуировала в субботу из Афганистана еще около 400 человек, из Кабула вылетели три самолета.
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19 августа, 03:53Захват власти в Афганистане талибами
Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
"Сегодня в Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинском и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим!" - прокомментировал эвакуацию Зеленский в Twitter.
Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 09:59Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКиевАфганистанВладимир ЗеленскийМинистерство обороны Украины
 
 
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