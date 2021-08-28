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Какие законы вступают в силу с сентября
Какие законы вступают в силу с сентября - РИА Новости, 28.08.2021
Какие законы вступают в силу с сентября
В сентябре вступят в силу несколько важных для россиян законов, рассказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T10:35
2021-08-28T10:35
2021-08-28T12:51
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В сентябре вступят в силу несколько важных для россиян законов, рассказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.В частности, он выделил закон о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. С 1 сентября такие больничные будут оплачиваться по-новому: размер пособия больше не будет зависеть от стажа работы и составит 100 процентов от среднего заработка. По словам Володина, это последовательный шаг по поддержке семей с детьми.Спикер также подчеркнул актуальность закона о гаражной амнистии. Теперь россияне смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. "Это справедливое решение", — заметил политик, добавив, что оно касается более чем трех с половиной миллионов человек.Еще одно нововведение — в России появится Единый регулятор азартных игр. Он будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе в Сети, и направлять сведения о них силовикам. Кроме того, он будет перечислять "целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр", общероссийским спортивным федерациям и спортивным лигам. Организовывать азартные игры теперь будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.Один из законов касается выплат по исполнительному производству — работодатели, которые платят зарплату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.С сентября штраф, зафиксированный дорожной камерой, можно будет обжаловать через Госуслуги.Несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах — раньше это могли делать только те сети, у которых не менее десяти аптек в стране и есть сайт.У студентов появится возможность получать несколько квалификаций одновременно, менять учебный профиль после второго курса и переходить на другие факультеты. Возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.Среди прочего — финансовые организации должны будут предоставлять полную информацию о договоре, услугах и рисках для клиента. А инвалиды смогут получить электронный сертификат, который можно будет использовать для покупки технических средств реабилитации.
https://ria.ru/20210825/dokhod-1747189625.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
10:35 28.08.2021 (обновлено: 12:51 28.08.2021)
Какие законы вступают в силу с сентября
Володин: с сентября в силу вступают "гаражная амнистия" и закон о больничных на детей
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
В сентябре вступят в силу несколько важных для россиян законов, рассказал в Telegram-канале
председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
В частности, он выделил закон о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. С 1 сентября такие больничные будут оплачиваться по-новому: размер пособия больше не будет зависеть от стажа работы и составит 100 процентов от среднего заработка. По словам Володина, это последовательный шаг по поддержке семей с детьми.
Спикер также подчеркнул актуальность закона о гаражной амнистии. Теперь россияне смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. "Это справедливое решение", — заметил политик, добавив, что оно касается более чем трех с половиной миллионов человек.
Еще одно нововведение — в России появится Единый регулятор азартных игр. Он будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе в Сети, и направлять сведения о них силовикам. Кроме того, он будет перечислять "целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр", общероссийским спортивным федерациям и спортивным лигам. Организовывать азартные игры теперь будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.
Один из законов касается выплат по исполнительному производству — работодатели, которые платят зарплату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.
С сентября штраф, зафиксированный дорожной камерой, можно будет обжаловать через Госуслуги.
Несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах — раньше это могли делать только те сети, у которых не менее десяти аптек в стране и есть сайт.
У студентов появится возможность получать несколько квалификаций одновременно, менять учебный профиль после второго курса и переходить на другие факультеты. Возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.
Среди прочего — финансовые организации должны будут предоставлять полную информацию о договоре, услугах и рисках для клиента. А инвалиды смогут получить электронный сертификат, который можно будет использовать для покупки технических средств реабилитации.