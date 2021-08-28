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Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской
Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской - РИА Новости, 28.08.2021
Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской
Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности испортить жизнь Наталье Поклонской являются "лучшей рекламой" украинского гражданства, пошутила официальный РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:22
2021-08-28T21:47
в мире
украина
киев
наталья поклонская
мария захарова
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности испортить жизнь Наталье Поклонской являются "лучшей рекламой" украинского гражданства, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской послом России, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины"."Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь". Емко, точно, официально", - написала Захарова в своем telegram-канале.
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в мире, украина, киев, наталья поклонская, мария захарова, дмитрий кулеба
20:22 28.08.2021 (обновлено: 21:47 28.08.2021)
 
Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской

Захарова сочла слова Кулебы о Поклонской "лучшей рекламой" гражданства Украины

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности испортить жизнь Наталье Поклонской являются "лучшей рекламой" украинского гражданства, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской послом России, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины".
"Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь". Емко, точно, официально", - написала Захарова в своем telegram-канале.
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В миреУкраинаКиевНаталья ПоклонскаяМария ЗахароваДмитрий Кулеба
 
 
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