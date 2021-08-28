https://ria.ru/20210828/zakharova-1747683045.html
Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской
Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской - РИА Новости, 28.08.2021
Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской
Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности испортить жизнь Наталье Поклонской являются "лучшей рекламой" украинского гражданства, пошутила официальный РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:22
2021-08-28T20:22
2021-08-28T21:47
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наталья поклонская
мария захарова
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности испортить жизнь Наталье Поклонской являются "лучшей рекламой" украинского гражданства, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской послом России, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины"."Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь". Емко, точно, официально", - написала Захарова в своем telegram-канале.
https://ria.ru/20210828/volodin-1747662389.html
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в мире, украина, киев, наталья поклонская, мария захарова, дмитрий кулеба
20:22 28.08.2021 (обновлено: 21:47 28.08.2021)
Захарова шуткой ответила на слова Кулебы о Поклонской
Захарова сочла слова Кулебы о Поклонской "лучшей рекламой" гражданства Украины