https://ria.ru/20210828/zakharova-1747638761.html

Захарова сравнила отношение талибов и Киева к безопасности полетов

Захарова сравнила отношение талибов и Киева к безопасности полетов - РИА Новости, 28.08.2021

Захарова сравнила отношение талибов и Киева к безопасности полетов

Пришедший к власти в Афганистане "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) сразу же выступил с призывом не использовать гражданскими... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:48

2021-08-28T11:48

2021-08-28T11:48

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пришедший к власти в Афганистане "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) сразу же выступил с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над страной в ближайшее время, тогда как Киев в 2014 году этого не сделал, что и привело к крушению Boeing, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в голландской газете "Де Телеграаф" вышла статья, в которой журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане и сравнивают обстоятельства крушения малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел."Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что "небо закрыто" в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются "трудности перевода" и "мучения выбора"", - написала Захарова в Telegram-канале.Она сопоставляет два факта. Талибы, начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время. При этом поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на востоке страны, и не думали этого делать."Тогда Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 м), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический - в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines, летевшего на эшелоне FL330 (10 050 метров) из Амстердама в Куала-Лумпур", - напомнила Захарова.Как пишет Захарова, по контрасту с этим управление гражданской авиации в Кабуле обратилось с просьбой не использовать гражданским судам воздушное пространство над Афганистаном, "честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета".Эксперты из Нидерландов полагают, что в настоящий момент риска случайного уничтожения голландского гражданского воздушного судна в небе над Афганистаном нет."Зато такой риск был на Украине 7 лет назад и, к сожалению, привел к человеческим жертвам... Время все расставляет на свои места", - добавила она.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Слушания возобновятся 6 сентября 2021 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/muzyka-1747530665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/afganistan-1747592336.html

https://ria.ru/20210827/kabul-1747589998.html

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