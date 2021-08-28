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На месте пожара в Оренбуржье зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

На месте пожара в Оренбуржье зафиксировали превышение ПДК вредных веществ - РИА Новости, 28.08.2021

На месте пожара в Оренбуржье зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Сотрудники лаборатории Росприроднадзора зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте природного пожара в... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:04

2021-08-28T16:04

2021-08-28T16:04

происшествия

оренбургская область

оренбургский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

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УФА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники лаборатории Росприроднадзора зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте природного пожара в Оренбургском районе Оренбуржья, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.По сообщению ГУМЧС по Оренбургской области, в Оренбургском районе произошел природный пожар вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург – Самара, на одном из участков на площадке железнодорожных путей загорелась сера.МЧС региона сообщает, что из-за пожара в пяти селах района ввели режим ЧС, но в данный момент спасатели справились с пожаром."Сегодня вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России, задействованный при тушении пожара в Оренбургском районе, совершил 9 выбросов воды на место возгорания. В 16.41 (14.41 мск) на месте работ по тушению ликвидировано открытое горение", - сообщили в областном ГУМЧС.

https://ria.ru/20210824/smog-1747001670.html

оренбургская область

оренбургский район

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происшествия, оренбургская область, оренбургский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова