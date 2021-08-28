На месте пожара в Оренбуржье зафиксировали превышение ПДК вредных веществ
Росприроднадзор зафиксировал превышение ПДК вредных веществ на месте пожара в Оренбуржье
© Фото : ГУ МЧС Росси по Оренбургской областиСотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара в Оренбургской области
УФА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники лаборатории Росприроднадзора зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте природного пожара в Оренбургском районе Оренбуржья, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
По сообщению ГУМЧС по Оренбургской области, в Оренбургском районе произошел природный пожар вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург – Самара, на одном из участков на площадке железнодорожных путей загорелась сера.
"Оренбург, Газпромпереработка, открытое хранение серы, тушат карту за картой((( Лаборатория Росприроднадзора дежурит за периметром предприятия, фиксируем превышения, будем принимать предусмотренные законом меры. Сейчас главное потушить полностью", - написала Радионова на своей странице в Instagram.
МЧС региона сообщает, что из-за пожара в пяти селах района ввели режим ЧС, но в данный момент спасатели справились с пожаром.
"Сегодня вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России, задействованный при тушении пожара в Оренбургском районе, совершил 9 выбросов воды на место возгорания. В 16.41 (14.41 мск) на месте работ по тушению ликвидировано открытое горение", - сообщили в областном ГУМЧС.
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