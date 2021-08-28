https://ria.ru/20210828/vuz-1747650819.html

Российские вузы начнут учебный год в очном формате

Российские вузы начнут учебный год в очном формате - РИА Новости, 28.08.2021

Российские вузы начнут учебный год в очном формате

Российские вузы начнут учебный год очно, по необходимости будут использоваться элементы онлайн-формата, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:05

2021-08-28T14:05

2021-08-28T14:05

общество

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вузы начнут учебный год очно, по необходимости будут использоваться элементы онлайн-формата, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Этот год будет в традиционном формате", - заявил он в ходе общения со студентами на "Российской креативной неделе".Фальков уточнил, что 1 сентября также будет праздноваться, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах университеты примут решения о формате.Он отметил, что 98% российских вузов начинают учебный год 1 сентября.

https://ria.ru/20210826/vuzy-1747312880.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, валерий фальков, россия