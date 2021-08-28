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Почему Успение Богородицы стало прецедентом для человечества

Почему Успение Богородицы стало прецедентом для человечества - РИА Новости, 28.08.2021

Почему Успение Богородицы стало прецедентом для человечества

Православные отмечают Успение Богородицы. Верующие называют это "второй Пасхой" — Богоматерь дала христианам пример, как надо не только жить, но и умирать. Об... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:04

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают Успение Богородицы. Верующие называют это "второй Пасхой" — Богоматерь дала христианам пример, как надо не только жить, но и умирать. Об истории и особенностях важной даты церковного календаря — в материале РИА Новости.Мирная кончинаЕвангелие ничего не сообщает о кончине Богородицы. Более того, Писание не говорит, что было с ней после воскресения Спасителя. Но известно предание, согласно которому Дева Мария жила в Иерусалиме, где часто молилась на Голгофе.Однажды ей явился архангел Гавриил с вестью о скорой смерти: "Ты отойдешь к своему Сыну". В подтверждение слов он вручил Богородице пальмовую ветвь из рая.Ветвь несли перед траурной процессией апостолы, которых, по преданию, ангелы чудесным образом переместили в город "со всех концов земли". Они стали свидетелями последних минут жизни Богоматери: та "без всякого телесного страдания" закрыла глаза, словно уснула. Отсюда и принятое в Русской церкви название праздника — Успение, что на старославянском означает "сон или мирная кончина".На плечах апостолы понесли гроб в Гефсиманский сад, где Богородица завещала себя похоронить. Процессию сопровождало множество людей. Иерусалимские первосвященники, увидев, какие почести воздают усопшей, разгневались и повелели слугам разогнать шествие. Но произошло чудо: с неба опустилось облако и как бы стеною огородило верующих.Спустя три дня христиане рассказали о дивном событии апостолу Фоме — он единственный из учеников Христа не присутствовал на погребении Марии. Фома попросил открыть гробницу, чтобы проститься с Божией Матерью. И обомлел: внутри лежала лишь плащаница — погребальная пелена. Тела же не было: Богородица воскресла и вознеслась на небо.Всеобщее признаниеПредание об успении христиане из уст в уста передавали более четырех веков. Лишь в пятом столетии нашей эры событие вошло в церковный календарь, поскольку верующие спорили о значимости Девы Марии в священной истории.Точку в дебатах поставили на третьем и четвертом Вселенских соборах, которые прошли в Эфесе и Халкидоне в 431 и 451 годах соответственно. Тогда богословы окончательно сформулировали догмат о Богородице — она ни много ни мало матерь самого Господа."Божью Матерь чтили всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу выработали определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя продолжительный срок", — объясняет протоиерей Александр Ильяшенко.Священник отметил, что отдельные общины чтили Деву Марию уже в первые века христианства. Подтверждение тому — иконы IV века.Праздник Успения довольно быстро прижился. Только называли его в разных регионах по-своему: в Византии — "Днем памяти Богородицы", в Египте — "Смертью и воскресением Богоматери", в Европе — "Взятием на небо Марии", а в Армении — Хахохорнек ("День освящения винограда").Близкая каждомуВ России у праздника сразу три названия: официальное Успение, "богородичная Пасха" и "вторая Пасха"."Воскресение Христово — уникальное и неповторимое явление, — говорит Ильяшенко. — Господь совершил главное — утвердил победу жизни над смертью. И та награда, которую получила Божья Матерь, связана с этой победой. Ее пример ни с чем не сравним, и поэтому она душой и телом пребывает в Царствии Небесном".В Церкви подчеркивают: праздник так значим потому, что Богородица была первой воскресшей из смертных. И ее случай — особенный. Ведь, согласно христианскому вероучению, все люди воскреснут только перед вторым пришествием Христа. И каждого ждет суд, который решит, кто отправится в рай, а кто — в ад. Дева Мария же восстала из мертвых почти сразу после кончины.На этом парадоксы не заканчиваются. Божья Матерь, гласит предание, оказавшись на небе, не перестала помогать живущим на земле. Христиане верят, что только она поможет в любых бедах — потому что "стоит к Господу ближе всех"."Она умоляет Бога помиловать нас. Потому что люди — существа грешные, чем навлекают на себя божественный гнев, — рассказывает отец Александр. — Но Богоматерь проявляет удивительную любовь, прося за нас. И в этом близка каждому человеку, как его родная мать".Именно поэтому верующие испокон веков любят Успение. Может, даже больше, чем Пасху — об этом косвенно свидетельствует количество храмов, посвященных двум датам. В России более распространены церкви именно в честь богородичного праздника.Нужно все успетьВ старину Успение совпадало с окончанием летней уборки урожая, что усиливало всеобщую радость. Верующие приносили в церковь для освящения семена хлебов. А на полях специально оставляли небольшие пучки несрезанных колосьев."Их перевязывали ленточкой и приговаривали: "Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай". В некоторых областях такой пучок называли "Ильина борода" — в честь ветхозаветного пророка Илии", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.В день праздника заканчивался Успенский пост и начинался Мясоед (период, когда разрешают употреблять мясную пищу). А значит — пора свадеб. Церковь во дни говения не венчает, а брак раньше считали действительным только после совершения таинства. Поэтому юноши старались до 28 августа посвататься, а девушки — присмотреть жениха."Слово "успение" созвучно со словом "успевать", что повлияло на народное восприятие праздника. В старину к празднику торопились закончить как можно больше дел: убрать хлеб, сделать запасы на зиму и, конечно, наладить личную жизнь", — добавляет Дорохова.Важную церковную дату верующие воспринимали как начало новой жизни. Хотя, на первый взгляд, она и связана со смертью.

https://ria.ru/20210826/uspenie-1747369632.html

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справки, армения, иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение, россия, религиозные праздники