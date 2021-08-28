04:27 28.08.2021 (обновлено: 06:49 28.08.2021)
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
Экс-депутат Рады Евгений Мураев: Меркель выдвинула Зеленскому ультиматум по Донбассу
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее "согласовала" с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.
"Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным", — сказал Мураев.
Экс-депутат заявил о существовании "консолидированного решения по Украине", которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.
"Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США. — Прим. Ред.). Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится", — добавил политик.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки