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На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому - РИА Новости, 28.08.2021
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T04:27
2021-08-28T06:49
в мире
украина
сша
германия
владимир путин
джо байден
ангела меркель
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее "согласовала" с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.Экс-депутат заявил о существовании "консолидированного решения по Украине", которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки
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в мире, украина, сша, германия, владимир путин, джо байден, ангела меркель, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженный конфликт на востоке украины, "нормандская четверка", евгений мураев, ситуация в днр и лнр, россия, киев, оон
04:27 28.08.2021 (обновлено: 06:49 28.08.2021)
 
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому

Экс-депутат Рады Евгений Мураев: Меркель выдвинула Зеленскому ультиматум по Донбассу

© REUTERS / POOLПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее "согласовала" с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.
"Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным", — сказал Мураев.
Экс-депутат заявил о существовании "консолидированного решения по Украине", которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

"Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США. — Прим. Ред.). Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится", — добавил политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаСШАГерманияВладимир ПутинДжо БайденАнгела МеркельВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженный конфликт на востоке Украины"Нормандская четверка"Евгений МураевСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиевООН
 
 
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