https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому

На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому - РИА Новости, 28.08.2021

На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T04:27

2021-08-28T04:27

2021-08-28T06:49

в мире

украина

сша

германия

владимир путин

джо байден

ангела меркель

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746775974_0:66:2333:1378_1920x0_80_0_0_671e4ccafaef9e0400fa8944b6ad7008.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее "согласовала" с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.Экс-депутат заявил о существовании "консолидированного решения по Украине", которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки

украина

сша

германия

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, германия, владимир путин, джо байден, ангела меркель, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженный конфликт на востоке украины, "нормандская четверка", евгений мураев, ситуация в днр и лнр, россия, киев, оон