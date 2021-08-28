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СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме - РИА Новости, 28.08.2021
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме
Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение, отсидев в тюрьме более 50 лет, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T01:15
2021-08-28T12:38
в мире
сша
лос-анджелес
роберт кеннеди
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение, отсидев в тюрьме более 50 лет, сообщает Los Angeles Times.Роберт Кеннеди — брат убитого президента США Джона Кеннеди — был убит в июне 1968 года в гостинице в пригороде Лос-Анджелеса. В преступлении признали виновным палестинца Серхана Серхана, его приговорили к смертной казни, смягчив затем наказание до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года.Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) получила письма в поддержку палестинца, в том числе от сына убитого политика, прокуратура не возражала против досрочного освобождения Серхана. Семидесятилетний палестинец мог просить УДО с 1972 года, он предпринимал несколько попыток в период с 1983 по 2006 год, но всегда получал отказы. В последний раз ему отказали в 2016 году.
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в мире, сша, лос-анджелес, роберт кеннеди, вашингтон
01:15 28.08.2021 (обновлено: 12:38 28.08.2021)
 
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме

СМИ: убийца сенатора Кеннеди получил право досрочно освободиться после 50 лет в тюрьме

© РИА Новости / Валерий ШустовРоберт Кеннеди
Роберт Кеннеди - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение, отсидев в тюрьме более 50 лет, сообщает Los Angeles Times.
Роберт Кеннеди — брат убитого президента США Джона Кеннеди — был убит в июне 1968 года в гостинице в пригороде Лос-Анджелеса. В преступлении признали виновным палестинца Серхана Серхана, его приговорили к смертной казни, смягчив затем наказание до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года.
Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) получила письма в поддержку палестинца, в том числе от сына убитого политика, прокуратура не возражала против досрочного освобождения Серхана. Семидесятилетний палестинец мог просить УДО с 1972 года, он предпринимал несколько попыток в период с 1983 по 2006 год, но всегда получал отказы. В последний раз ему отказали в 2016 году.
Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля 2020, 04:52
Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди
 
В миреСШАЛос-АнджелесРоберт КеннедиВашингтон
 
 
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