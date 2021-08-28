https://ria.ru/20210828/ubiytsa-1747616777.html

СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме

СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме - РИА Новости, 28.08.2021

СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 50 лет в тюрьме

Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение, отсидев в тюрьме более 50 лет, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T01:15

2021-08-28T01:15

2021-08-28T12:38

в мире

сша

лос-анджелес

роберт кеннеди

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/15910/90/159109026_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_87edd722f7fd793a5be1a12707a19a51.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение, отсидев в тюрьме более 50 лет, сообщает Los Angeles Times.Роберт Кеннеди — брат убитого президента США Джона Кеннеди — был убит в июне 1968 года в гостинице в пригороде Лос-Анджелеса. В преступлении признали виновным палестинца Серхана Серхана, его приговорили к смертной казни, смягчив затем наказание до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года.Комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) получила письма в поддержку палестинца, в том числе от сына убитого политика, прокуратура не возражала против досрочного освобождения Серхана. Семидесятилетний палестинец мог просить УДО с 1972 года, он предпринимал несколько попыток в период с 1983 по 2006 год, но всегда получал отказы. В последний раз ему отказали в 2016 году.

https://ria.ru/20200407/1569667019.html

сша

лос-анджелес

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, лос-анджелес, роберт кеннеди, вашингтон