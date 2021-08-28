https://ria.ru/20210828/tyumen-1747636087.html
В Тюмени простились с убитой школьницей
В Тюмени простились с убитой школьницей - РИА Новости, 28.08.2021
В Тюмени простились с убитой школьницей
Прощание с убитой в Тюмени школьницей состоялось в субботу в траурном зале патолого-анатомического бюро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:24
2021-08-28T11:24
2021-08-28T11:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Прощание с убитой в Тюмени школьницей состоялось в субботу в траурном зале патолого-анатомического бюро, передает корреспондент РИА Новости.Проводить в последний путь девочку пришли родственники погибшей, соседи, жители города и волонтёры, которые более полутора месяцев занимались ее поисками. У траурного зала к 12 часам собралось более двухсот человек с цветами, игрушками и венками.Похороны девочки также состоятся в субботу. Родственники девочки сообщили, что они пройдут с участием только родных и близких.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по ст. 105 УК РФ по решению суда арестован на два месяца.
https://ria.ru/20210827/devochka-1747516092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени
11:24 28.08.2021 (обновлено: 11:52 28.08.2021)
В Тюмени простились с убитой школьницей
В Тюмени простились с убитой восьмилетней школьницей
ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Прощание с убитой в Тюмени школьницей состоялось в субботу в траурном зале патолого-анатомического бюро, передает корреспондент РИА Новости.
Проводить в последний путь девочку пришли родственники погибшей, соседи, жители города и волонтёры, которые более полутора месяцев занимались ее поисками. У траурного зала к 12 часам собралось более двухсот человек с цветами, игрушками и венками.
Похороны девочки также состоятся в субботу. Родственники девочки сообщили, что они пройдут с участием только родных и близких.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ
19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по ст. 105 УК РФ по решению суда арестован на два месяца.