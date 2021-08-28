https://ria.ru/20210828/tyumen-1747636087.html

В Тюмени простились с убитой школьницей

В Тюмени простились с убитой школьницей - РИА Новости, 28.08.2021

В Тюмени простились с убитой школьницей

Прощание с убитой в Тюмени школьницей состоялось в субботу в траурном зале патолого-анатомического бюро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:24

2021-08-28T11:24

2021-08-28T11:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

россия

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Прощание с убитой в Тюмени школьницей состоялось в субботу в траурном зале патолого-анатомического бюро, передает корреспондент РИА Новости.Проводить в последний путь девочку пришли родственники погибшей, соседи, жители города и волонтёры, которые более полутора месяцев занимались ее поисками. У траурного зала к 12 часам собралось более двухсот человек с цветами, игрушками и венками.Похороны девочки также состоятся в субботу. Родственники девочки сообщили, что они пройдут с участием только родных и близких.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по ст. 105 УК РФ по решению суда арестован на два месяца.

https://ria.ru/20210827/devochka-1747516092.html

https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени