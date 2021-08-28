https://ria.ru/20210828/tver-1747689888.html

В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна

В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна - РИА Новости, 28.08.2021

В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна

Руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин сообщил во "ВКонтакте" об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить лидер группы "Раммштайн" Тилль... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:39

2021-08-28T21:39

2021-08-28T22:37

общество

тверь

тверская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тилль линдеманн

россия

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РЯЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин сообщил во "ВКонтакте" об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить лидер группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн.Мероприятие было запланировано на 29 августа. В субботу утром к немецкому музыканту пришли представители Роспотребнадзора, чтобы проинформировать его о необходимости соблюдать ограничения при проведении фестиваля.Он предложил площадку, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще."При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры и будут детские мероприятия. Установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов", — заключил бизнесмен.

https://ria.ru/20210828/lindemann-1747658471.html

тверь

тверская область

россия

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общество, тверь, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тилль линдеманн, россия