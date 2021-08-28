https://ria.ru/20210828/tver-1747689888.html
В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна
В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна - РИА Новости, 28.08.2021
В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна
Руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин сообщил во "ВКонтакте" об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить лидер группы "Раммштайн" Тилль... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:39
2021-08-28T21:39
2021-08-28T22:37
общество
тверь
тверская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тилль линдеманн
россия
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РЯЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин сообщил во "ВКонтакте" об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить лидер группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн.Мероприятие было запланировано на 29 августа. В субботу утром к немецкому музыканту пришли представители Роспотребнадзора, чтобы проинформировать его о необходимости соблюдать ограничения при проведении фестиваля.Он предложил площадку, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще."При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры и будут детские мероприятия. Установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов", — заключил бизнесмен.
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общество, тверь, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тилль линдеманн, россия
21:39 28.08.2021 (обновлено: 22:37 28.08.2021)
В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна
В Твери отменили фестиваль с участием немецкого музыканта Линдеманна