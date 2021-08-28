02:50 28.08.2021 (обновлено: 12:43 28.08.2021)
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
Эксперт Жданов: несколько лидеров "Талибана"* могут являться завербованными ЦРУ агентами
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Несколько лидеров движения "Талибан"* ранее были освобождены из американской тюрьмы "Гуантанамо" и, вероятно, были завербованы ЦРУ, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Во всех этих событиях в Афганистане много подозрительного. Помимо стремительного успеха войск "Талибана"* вызывают подозрение оставленные в целостности склады разнообразного современного оружия в исправном состоянии. Их никто не уничтожил и не пытался. Очевидно, что американцы для управления этим хаосом создали в "Талибане"* свои агентурные сети, для чего были завербованы несколько талибов. Бывшего заключенного тюрьмы "Гуантанамо" Абдул-Каюм Закира назначили на должность министра обороны Афганистана. А он был одним из главных полевых командиров талибов, участвовал в боях с американскими силами", — сказал Жданов.
Жданов напомнил, Закира почему-то выпустили из "Гуантанамо" и тот снова стал воевать за талибов.
"Более того, целый ряд бывших узников "Гуантанамо" оказались на свободе и примкнули к террористам. Например, Хайрулла Хайрхва в конце 90-х возглавлял МВД Афганистана. Американцы во время своей антитеррористической операции его арестовали, так как в ЦРУ и ФБР его причисляли к соратникам бен Ладена. После этого Хайрхву отправили в Гуантанамо. Там он провел 12 лет, а потом его и еще нескольких талибов обменяли на взятого в плен американского солдата", — пояснил эксперт.
Жданов добавил, что Хайрхва — один из инициаторов и активных участников нынешнего захвата власти в Афганистане. Причем вместе с ним были освобождены бывший предводитель талибских отрядов Мохаммад Фазль, экс-замминистра разведки Абдул Хак Васик, некогда сотрудник министерства связи талибов Мохаммад Наби и мулла Нурулла.
"А еще одним подтверждением, что все эти события не случайны и что, вероятнее всего, бывшие узники Гуантанамо завербованы, является встреча американцев на переговорах в Дохе с теми же бывшими заключенными, непосредственное участие этих когда-то пленников американцев в захвате власти в Афганистане, занятие ими же главных постов в новом правительстве", — подытожил Жданов.
Ранее близкий к талибам источник заявил РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек. В его состав, помимо самих талибов, войдут экс-президент страны Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла, всего семь кандидатур уже согласованы. Талибы также назначили исполняющих обязанности глав ряда министерств и ведомств.
В первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.