https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html

Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты

Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты - РИА Новости, 28.08.2021

Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты

Несколько лидеров движения "Талибан"* ранее были освобождены из американской тюрьмы "Гуантанамо" и, вероятно, были завербованы ЦРУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T02:50

2021-08-28T02:50

2021-08-28T12:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

хамид карзай

панджшер (провинция)

абдулла абдулла

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Несколько лидеров движения "Талибан"* ранее были освобождены из американской тюрьмы "Гуантанамо" и, вероятно, были завербованы ЦРУ, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Жданов напомнил, Закира почему-то выпустили из "Гуантанамо" и тот снова стал воевать за талибов."Более того, целый ряд бывших узников "Гуантанамо" оказались на свободе и примкнули к террористам. Например, Хайрулла Хайрхва в конце 90-х возглавлял МВД Афганистана. Американцы во время своей антитеррористической операции его арестовали, так как в ЦРУ и ФБР его причисляли к соратникам бен Ладена. После этого Хайрхву отправили в Гуантанамо. Там он провел 12 лет, а потом его и еще нескольких талибов обменяли на взятого в плен американского солдата", — пояснил эксперт.Жданов добавил, что Хайрхва — один из инициаторов и активных участников нынешнего захвата власти в Афганистане. Причем вместе с ним были освобождены бывший предводитель талибских отрядов Мохаммад Фазль, экс-замминистра разведки Абдул Хак Васик, некогда сотрудник министерства связи талибов Мохаммад Наби и мулла Нурулла."А еще одним подтверждением, что все эти события не случайны и что, вероятнее всего, бывшие узники Гуантанамо завербованы, является встреча американцев на переговорах в Дохе с теми же бывшими заключенными, непосредственное участие этих когда-то пленников американцев в захвате власти в Афганистане, занятие ими же главных постов в новом правительстве", — подытожил Жданов.Ранее близкий к талибам источник заявил РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек. В его состав, помимо самих талибов, войдут экс-президент страны Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла, всего семь кандидатур уже согласованы. Талибы также назначили исполняющих обязанности глав ряда министерств и ведомств.В первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/gosdep-1747607376.html

https://ria.ru/20210827/taliban-1747608759.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, афганистан, хамид карзай, панджшер (провинция), абдулла абдулла, россия, юрий жданов