Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты - РИА Новости, 28.08.2021
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
Несколько лидеров движения "Талибан"* ранее были освобождены из американской тюрьмы "Гуантанамо" и, вероятно, были завербованы ЦРУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T02:50
2021-08-28T12:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
хамид карзай
панджшер (провинция)
абдулла абдулла
россия
юрий жданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f78d31e626684cf33215f5469112280.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Несколько лидеров движения "Талибан"* ранее были освобождены из американской тюрьмы "Гуантанамо" и, вероятно, были завербованы ЦРУ, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Жданов напомнил, Закира почему-то выпустили из "Гуантанамо" и тот снова стал воевать за талибов."Более того, целый ряд бывших узников "Гуантанамо" оказались на свободе и примкнули к террористам. Например, Хайрулла Хайрхва в конце 90-х возглавлял МВД Афганистана. Американцы во время своей антитеррористической операции его арестовали, так как в ЦРУ и ФБР его причисляли к соратникам бен Ладена. После этого Хайрхву отправили в Гуантанамо. Там он провел 12 лет, а потом его и еще нескольких талибов обменяли на взятого в плен американского солдата", — пояснил эксперт.Жданов добавил, что Хайрхва — один из инициаторов и активных участников нынешнего захвата власти в Афганистане. Причем вместе с ним были освобождены бывший предводитель талибских отрядов Мохаммад Фазль, экс-замминистра разведки Абдул Хак Васик, некогда сотрудник министерства связи талибов Мохаммад Наби и мулла Нурулла."А еще одним подтверждением, что все эти события не случайны и что, вероятнее всего, бывшие узники Гуантанамо завербованы, является встреча американцев на переговорах в Дохе с теми же бывшими заключенными, непосредственное участие этих когда-то пленников американцев в захвате власти в Афганистане, занятие ими же главных постов в новом правительстве", — подытожил Жданов.Ранее близкий к талибам источник заявил РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек. В его состав, помимо самих талибов, войдут экс-президент страны Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла, всего семь кандидатур уже согласованы. Талибы также назначили исполняющих обязанности глав ряда министерств и ведомств.В первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/gosdep-1747607376.html
https://ria.ru/20210827/taliban-1747608759.html
афганистан
панджшер (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29d415c81b8488b3868abc7d8ddbce4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, хамид карзай, панджшер (провинция), абдулла абдулла, россия, юрий жданов
02:50 28.08.2021 (обновлено: 12:43 28.08.2021)
 
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты

Эксперт Жданов: несколько лидеров "Талибана"* могут являться завербованными ЦРУ агентами

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Несколько лидеров движения "Талибан"* ранее были освобождены из американской тюрьмы "Гуантанамо" и, вероятно, были завербованы ЦРУ, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

"Во всех этих событиях в Афганистане много подозрительного. Помимо стремительного успеха войск "Талибана"* вызывают подозрение оставленные в целостности склады разнообразного современного оружия в исправном состоянии. Их никто не уничтожил и не пытался. Очевидно, что американцы для управления этим хаосом создали в "Талибане"* свои агентурные сети, для чего были завербованы несколько талибов. Бывшего заключенного тюрьмы "Гуантанамо" Абдул-Каюм Закира назначили на должность министра обороны Афганистана. А он был одним из главных полевых командиров талибов, участвовал в боях с американскими силами", — сказал Жданов.

Жданов напомнил, Закира почему-то выпустили из "Гуантанамо" и тот снова стал воевать за талибов.
"Более того, целый ряд бывших узников "Гуантанамо" оказались на свободе и примкнули к террористам. Например, Хайрулла Хайрхва в конце 90-х возглавлял МВД Афганистана. Американцы во время своей антитеррористической операции его арестовали, так как в ЦРУ и ФБР его причисляли к соратникам бен Ладена. После этого Хайрхву отправили в Гуантанамо. Там он провел 12 лет, а потом его и еще нескольких талибов обменяли на взятого в плен американского солдата", — пояснил эксперт.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 22:34Захват власти в Афганистане талибами
США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов
Жданов добавил, что Хайрхва — один из инициаторов и активных участников нынешнего захвата власти в Афганистане. Причем вместе с ним были освобождены бывший предводитель талибских отрядов Мохаммад Фазль, экс-замминистра разведки Абдул Хак Васик, некогда сотрудник министерства связи талибов Мохаммад Наби и мулла Нурулла.
"А еще одним подтверждением, что все эти события не случайны и что, вероятнее всего, бывшие узники Гуантанамо завербованы, является встреча американцев на переговорах в Дохе с теми же бывшими заключенными, непосредственное участие этих когда-то пленников американцев в захвате власти в Афганистане, занятие ими же главных постов в новом правительстве", — подытожил Жданов.
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 22:51Захват власти в Афганистане талибами
Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода войск, сообщили СМИ
Ранее близкий к талибам источник заявил РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 человек. В его состав, помимо самих талибов, войдут экс-президент страны Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла, всего семь кандидатур уже согласованы. Талибы также назначили исполняющих обязанности глав ряда министерств и ведомств.
В первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанХамид КарзайПанджшер (провинция)Абдулла АбдуллаРоссияЮрий Жданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:36Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
14:35Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
Лента новостейМолния