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Конкурс "Танковый биатлон — 2021" в Алабино
Конкурс "Танковый биатлон — 2021" в Алабино - РИА Новости, 28.08.2021
Конкурс "Танковый биатлон — 2021" в Алабино
В подмосковном Алабино проходит конкурс Армейских международных игр (АрМИ) "Танковый биатлон". РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:32
2021-08-28T12:32
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безопасность
танковый биатлон
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В подмосковном Алабино проходит конкурс Армейских международных игр (АрМИ) "Танковый биатлон".
алабино
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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LIVE: Танковый биатлон: индивидуальные гонки
LIVE: Танковый биатлон: индивидуальные гонки
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безопасность, танковый биатлон, алабино, форум "армия — 2021", видео
Конкурс "Танковый биатлон — 2021" в Алабино
В подмосковном Алабино проходит конкурс Армейских международных игр (АрМИ) "Танковый биатлон".
2021-08-28T12:32
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12:32 28.08.2021 (обновлено: 12:45 28.08.2021)
Конкурс "Танковый биатлон — 2021" в Алабино
В подмосковном Алабино проходит конкурс Армейских международных игр (АрМИ) "Танковый биатлон".