https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html

Талибы помогали россиянам при эвакуации из Афганистана, заявил посол России

Талибы помогали россиянам при эвакуации из Афганистана, заявил посол России - РИА Новости, 28.08.2021

Талибы помогали россиянам при эвакуации из Афганистана, заявил посол России

Талибы помогали посольству РФ в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана, рассказал российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T22:51

2021-08-28T22:51

2021-08-28T22:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

владимир путин

одкб

здоровье - общество

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы помогали посольству РФ в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана, рассказал российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, в дни вывоза россиян посольство превратилось в своего рода филиал аэропорта Кабула, где пассажиры проходили регистрацию и досмотр. Отсюда их автобусами доставили на вывозные рейсы, благодаря чему они миновали давку в аэропорту.Жирнов отметил, что в погрузке пассажиров посольству помогали талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). "Отсекли толпу, зевак..., обеспечили, чтобы не было давки среди росграждан", - рассказал посол.Минобороны России 25 августа сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными 26 августа прилетели в Россию. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил 27 августа, что готовятся новые списки на эвакуацию, уже записались 170 человек.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747693996.html

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747693049.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, владимир путин, одкб, здоровье - общество, панджшер (провинция), россия, дмитрий жирнов