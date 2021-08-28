22:51 28.08.2021 (обновлено: 22:52 28.08.2021)
Талибы помогали россиянам при эвакуации из Афганистана, заявил посол России
Посол России Жирнов: талибы помогали в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel RuizОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы помогали посольству РФ в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана, рассказал российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, в дни вывоза россиян посольство превратилось в своего рода филиал аэропорта Кабула, где пассажиры проходили регистрацию и досмотр. Отсюда их автобусами доставили на вывозные рейсы, благодаря чему они миновали давку в аэропорту.
Жирнов отметил, что в погрузке пассажиров посольству помогали талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). "Отсекли толпу, зевак..., обеспечили, чтобы не было давки среди росграждан", - рассказал посол.
"У многих афганцев в силу их культуры - они думали, что можно в салоне лететь с кинжалами. Мы им объясняли, вежливо и культурно, но доходчиво, что это не так", - добавил Жирнов.
Минобороны России 25 августа сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными 26 августа прилетели в Россию. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил 27 августа, что готовятся новые списки на эвакуацию, уже записались 170 человек.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* Запрещенная в России террористическая организация.