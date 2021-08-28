https://ria.ru/20210828/taliban-1747684408.html
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула - РИА Новости, 28.08.2021
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула
Движение "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:37
2021-08-28T20:37
2021-08-28T20:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747326691_0:173:3071:1900_1920x0_80_0_0_700e6ef142e59a2beea06a083283cc06.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения.Ранее в пятницу талибы заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что под контролем боевиков не находится ни одна часть аэропорта."Военные США оставили три входа и некоторые другие районы аэропорта в Кабуле, и теперь силы "Талибана"* контролируют эти места", - говорится в Twitter телеканала.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210828/kabul-1747674779.html
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747579806.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747326691_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_65f41080c57064bf86450585dd3678da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия
20:37 28.08.2021 (обновлено: 20:46 28.08.2021)
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула
Tolo News: "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула