https://ria.ru/20210828/taliban-1747684408.html

"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула

"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула - РИА Новости, 28.08.2021

"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула

Движение "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T20:37

2021-08-28T20:37

2021-08-28T20:46

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения.Ранее в пятницу талибы заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что под контролем боевиков не находится ни одна часть аэропорта."Военные США оставили три входа и некоторые другие районы аэропорта в Кабуле, и теперь силы "Талибана"* контролируют эти места", - говорится в Twitter телеканала.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210828/kabul-1747674779.html

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747579806.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия