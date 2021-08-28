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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/taliban-1747684408.html
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула - РИА Новости, 28.08.2021
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула
Движение "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:37
2021-08-28T20:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения.Ранее в пятницу талибы заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что под контролем боевиков не находится ни одна часть аэропорта."Военные США оставили три входа и некоторые другие районы аэропорта в Кабуле, и теперь силы "Талибана"* контролируют эти места", - говорится в Twitter телеканала.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210828/kabul-1747674779.html
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747579806.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия
20:37 28.08.2021 (обновлено: 20:46 28.08.2021)
 
"Талибан"* контролирует три входа в аэропорт Кабула

Tolo News: "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* теперь контролирует три входа в аэропорт Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения.
Ранее в пятницу талибы заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что под контролем боевиков не находится ни одна часть аэропорта.
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"Военные США оставили три входа и некоторые другие районы аэропорта в Кабуле, и теперь силы "Талибана"* контролируют эти места", - говорится в Twitter телеканала.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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